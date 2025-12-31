Venta de flores por autoservicio a las puertas de la estación del tren

Tendencias Floristas puso en marcha en el verano de 2024 una innovadora máquina expendedora de ramos de flores ubicada al lado de su establecimiento de la calle Loureiro Crespo. Los clientes podían entonces hacerse con arreglos florales a partir de 25 o 30 euros, incluso recoger y reservar ramos mediante un código. Aquella novedad supuso toda una atracción para el público y la iniciativa ha alcanzado tal éxito que la misma empresa ha instalado una segunda máquina de este tipo en la ciudad. En este caso está colocada a las puertas de la estación del ferrocarril, un emplazamiento que quizás se considere estratégico para atraer a los numerosos viajeros, tanto de tren como de autobús, así como peregrinos, que transitan por las inmediaciones y que tengan que realizar un regalo de última hora.