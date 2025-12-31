Venta de flores por autoservicio a las puertas de la estación del tren
N. D.
Tendencias Floristas puso en marcha en el verano de 2024 una innovadora máquina expendedora de ramos de flores ubicada al lado de su establecimiento de la calle Loureiro Crespo. Los clientes podían entonces hacerse con arreglos florales a partir de 25 o 30 euros, incluso recoger y reservar ramos mediante un código. Aquella novedad supuso toda una atracción para el público y la iniciativa ha alcanzado tal éxito que la misma empresa ha instalado una segunda máquina de este tipo en la ciudad. En este caso está colocada a las puertas de la estación del ferrocarril, un emplazamiento que quizás se considere estratégico para atraer a los numerosos viajeros, tanto de tren como de autobús, así como peregrinos, que transitan por las inmediaciones y que tengan que realizar un regalo de última hora.
- Muface Sí entrega más de 15.000 firmas en Pontevedra para reclamar una atención «digna y equitativa»
- Un furancho que ya recorre el mundo
- Transportes excluye a la ciudad de las nuevas medidas contra el ruido del tráfico de la AP-9
- Luz verde a la rehabilitación de la antigua rectoral de San Bartolomé
- Una vecina mucho más que centenaria
- Doce horas más para la cuenta atrás en Sanxenxo
- Un incendio de madrugada causa daños en una vivienda de Poio
- El recuerdo de aquellos años en el Sagrado