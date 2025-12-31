Uvas y churros, el antes y el después de las campanadas

La primera noche del 2026 va tomando forma. Mientras las familias ultiman los detalles para comenzar el año de la mejor forma, hay dos elementos que no se cuestionan en ninguna casa. Es posible que no sepa exactamente qué va a cenar o el número total de familiares y amigos que dará el primer abrazo nada más apagar el televisor con la Puerta del Sol a rebosar, pero seguro que uvas habrá en su casa y, si esta noche le será larga, sabe que al final del túnel de desenfreno le espera una cafetería abarrotada, gente tan cansada como bien vestida y un chocolate con churros sobre su mesa.

Por orden cronológico de los eventos, las uvas serán las primeras protagonistas. La tradición nacida en Alicante de acompañar cada toque de campana con una de esas frutas hace que la oferta se dispare con el ocaso del año. Pese a esa subida repentina de los compradores de última hora, los precios no se encarecen en exceso. «El precio de las uvas por parte de los proveedores no sube. Otras frutas como las fresas sí subieron: de diez a catorce. En cuanto a la uva no hay cambio: estaba a 2,99 y 3,99 euros el kilo y se mantuvo», comentaba la operaria de una concurrida frutería de Campolongo al respecto.

La misma trabajadora aclaraba también que la creencia popular de que se especula con los precios por la época del año, en otros productos es posible, pero en el caso de las uvas han llegado, en años anteriores a bajar su precio debido a la feroz competencia existente en el sector.

Doce campanadas, un sinfín de abrazos felicitando el año, el traje o vestido impoluto para lucir y el inolvidable cotillón serán los eventos que vayan sucediéndoles a muchos jóvenes de la ciudad, de los cuales la gran mayoría tienen claro que les aguarda una taza de chocolate caliente y una ración de churros con los que apaciguar el hambre de una noche. Las churrerías de la ciudad ya están listas para la ocasión y, aunque reconoce que va a ser una jornada de mucho trabajo, que requerirá a todo el personal operativo, va a ser un gran día.

Marcos González, responsable de El Dulce de Leche de la calle Peregrina, confesó que están listos para el consumo indiscriminado de ese desayuno. «A partir de las tres de la mañana va a haber gente trabajando. Abrimos a las cuatro y las horas fuertes serán entre las siete y las diez de la mañana, cuando toda la gente vuelve de sus fiestas y vienen para aquí hambrientos», relata.

En cantidades, las previsiones son muy altas y rompen por completo con las comandas habituales de un día cualquiera de otoño o invierno. «En un día habitual de noviembre, por ejemplo, pueden salir unos diez o doce chocolates, a lo mejor quince en todo el día. Vamos a preparar entre 250 y trescientos litros de chocolate para mañana por la mañana. Eso son entre mil y 1.200 tazas de chocolate caliente», explicaba el encargado.

La subida de muchos productos capitales en la cesta de la compra como la leche, la harina y el aceite, sumado al encarecimiento de la energía hace que el chocolate con churros haya aumentado su precio en gran parte de las cafeterías del país. «Nos vemos obligados a subir un poco el precio del chocolate, porque sube la leche, sube el chocolate, sube la luz, sube el aceite, incluso todo el proceso de prepararlos y cocinarlos. Nosotros servimos chocolate con cuatro churros, y tenemos que ir subiendo el precio de forma paulatina según suben los costes. Aun así, el consumo no baja. Es como que el chocolate de Año Nuevo hay que tomarlo sí o sí, cueste lo que cueste. Nos adaptamos a los precios de mercado, pero sí que tuvimos que subir los precios. No hay otro remedio que hacerlo», confiesa Marcos González sobre el asunto.