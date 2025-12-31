Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tarifazo AP-9Empresas de GaliciaLo más leído en 2025'Overbooking' en UrgenciasLuz verde al Ofimático
instagramlinkedin

La Sinfónica de Galicia actúa en Afundación

Composiciones de Verdi, Mozart y Chaikovski. Es la propuesta de la Orquesta Xove de la Sinfónica de Galicia para su concierto del próximo 8 de enero, a las 20.30 horas, en el Auditorio de la Sede de Afundación en Pontevedra. La Sociedad Filarmónica de Pontevedra coorganiza el concierto con la Obra Social de Abanca, bajo la batuta de José Trigueros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents