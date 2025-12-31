La Sinfónica de Galicia actúa en Afundación

Composiciones de Verdi, Mozart y Chaikovski. Es la propuesta de la Orquesta Xove de la Sinfónica de Galicia para su concierto del próximo 8 de enero, a las 20.30 horas, en el Auditorio de la Sede de Afundación en Pontevedra. La Sociedad Filarmónica de Pontevedra coorganiza el concierto con la Obra Social de Abanca, bajo la batuta de José Trigueros.