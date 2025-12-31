Sanxenxo y Marín despiden a 2025

En Sanxenxo y Marín, entre otras localidades, ya viven el año 2026. Desde hace una década la villa turística celebra a mediodía del 31 de diciembre la quema de los calendarios y en la localidad marinense se celebró una fiesta infantil de campanadas adelantada.

En Sanxenxo, además, se despide el año con un espectáculo de fuegos artificiales, desde mar y tierra, a las 20 horas.

Fiesta en Sanxenxo / FdV

A mediodía se ha celebrado la tradicional Quema de Calendarios organizada por la Asociación Cultural O Cubreiro, en la que no faltaron el cotillón ni tampoco los lacasitos o las uvas que se tomaron por cada campanada.

Photocall en la Praza de Pascual Veiga / FdV

La playa de Silgar es el escenario, a partir de las 17.00 horas, del Chapuzón Solidario de la que ya se celebra su quinta edición. El objetivo es recaudar fondos a favor de la investigación del cáncer infantil a través de la Fundación Aladina.

Es una propuesta solidaria y a la vez lúdica que concentra cada año a cientos de personas en el arenal para darse el último chapuzón del año.

La organización premiará la originalidad de los disfraces, en categoría infantil y adulto, que otorgan mayor vistosidad a la cita. Tras el chapuzón se reparte rosca y chocolate caliente entre los participantes.

A las 20.00 horas es la tirada de fuegos artificiales que en esta edición también son desde el mar.

Campanadas adelantadas en Marín / FdV

Marín también ha despedido ya 2025 con una recreación a mediodía de las uvas navideñas en la Alameda. Ya de madrugada, desde la una, hay baile de Fin de Año, con la Orquesta Galia y Dj Peque, organizada por la asociación Botón de Ancla y el Concello en el Multiusos.

Animación en la Alameda marinense / FdV

La cita se repite este jueves, desde las 19.00 horas en el mismo lugar, con el Grupo BLPop y otra vez el Dj Peque.