Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tarifazo AP-9Empresas de GaliciaLo más leído en 2025'Overbooking' en UrgenciasLuz verde al Ofimático
instagramlinkedin

Pontevedra pecha o día 7 o seu Ano Castelao cunha placa na que foi a sua casa na cidade

A Asociación Cultural Maiolongo presentou onte o volume colectivo Meu Castelao

REDACCIÓN

Pontevedra

A Asociación Cultural Maiolongo e o Concello de Pontevedra presentaron onte no Centro Social do Gorgullón, o volume colectivo Meu Castelao, unha publicación que recolle achegas diversas arredor da figura e do legado de Afonso Daniel Rodríguez Castelao. Meu Castelao reúne reflexións, testemuños e creacións arredor da súa figura. Este acto constitúe o derradeiro evento do Ano Castelao antes do seu peche oficial, que terá lugar o vindeiro 7 de xaneiro coa colocación dunha placa conmemorativa na que foi vivenda de Afonso Daniel Rodríguez Castelao e Virxinia Pereira, no número 1 da praza de España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents