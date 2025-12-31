Poio amortiza su deuda municipal un 40% desde el año 2023 y queda en 4,8 millones

El pleno municipal aprobó ayer inicialmente el presupuesto del Concello de Poio para 2026, unas cuentas que superan los 16 millones de euros. «Estamos ante unas cuentas sólidas, responsables y realistas, que permiten garantizar el funcionamiento y la calidad de los servicios municipales y, al mismo tiempo, seguir impulsando proyectos que transforman Poio para mejor», señaló el alcalde, Ángel Moldes, durante su intervención.

Según explicó, el presupuesto «blinda el servicios sociales y el funcionamiento de programas municipales, apuesta por proyectos transformadores y alivia la presión fiscal sobre las familias. Este presupuesto no solo habla de números o de obras; habla también de personas. Apostamos por inversiones de futuro y por la atención social, demostrando que es posible avanzar sin dejar a nadie atrás».

En este sentido, el Presupuesto de 2026 ya incluye la rebaja del tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles del 0,47 al 0,43, una medida que supone una reducción de ingresos municipales de cerca de 250.000 euros. Además, se congela el resto de impuestos y tasas municipales. “Gobernar es saber escuchar y responder a las necesidades reales del vecindario y cumplir con los compromisos que adquirimos con ellos”, añadió.

Además, desde 2023 se ha reducido la deuda con los bancos en un 40%, pasando de 8 millones a 4,8. Esta reducción supondrá un ahorro de 228.000 euros en intereses en el año 2026. En todo caso, el gobierno local, que en su día prometió no pedir más préstamos bancarios, tiene en marcha el cuarto del mandato con el fin de «incorporar inversiones para reformar la pista deportiva de Monte Baldío, en Raxó, así como reponer el firme y mejorar el camino Pedaporta, en Combarro. Moldes dijo que la intención del gobierno local es amortizar la deuda por una cantidad igual o superior con los remanentes de tesorería que se obtenga de la liquidación de 2025.

También se contempla la aportación municipal de los convenios con la Xunta relativos al nuevo bombeo y depósito de retención en A Seca y a la anualidad 2026 de la reurbanización de la PO-308. Además, el presupuesto aumenta en 224.000 euros el plan de desbroces municipales por todas las parroquias, que en 2026 llegará a los 572.000 euros. «Estas inversiones se van a ver reforzados gracias a convenios y financiación de otras administraciones», añadió el alcalde.

Benestar Social recibe 1,6 millones para las ayudas de emergencia social, la atención a las personas dependientes, asistencia social, Axuda no Fogar, Educación Familiar, Centro de Información á Muller, Atención Temperá o Emerxencia Social. Deportes cuenta con 720.500 euros, y para cultura, educación y fiestas se destinan 1,4 millones. Medio Ambiente figura en el presupuesto con 550.000 euros; para obras, servicios y urbanismo se reservan 5,8 millones y seguridad cuenta con más de 900.000 euros.

El BNG pide fondos para tramitar los terrenos de la Canteira da Graña

El grupo municipal del BNG reclama que el presupuesto recoja «mejoras en el ámbito de la sanidad, promoviendo la modificación puntual de los terrenos de la Canteira da Graña para construir el nuevo centro de salud», así como «el desarrollo del nuevo PXOM, mejoras en las ayudas a clubes y nuevos equipamientos deportivos, así como un parque infantil en Samieira y una sala de estudio en el Pazo Besada»Entre las enmiendas presentadas el BNG reclama 30.000 euros para iniciar los trámites urbanísticos necesarios para desarrollar el espacio en los terrenos adquiridos en el anterior mandato para el centro de salud. La portavoz nacionalista Marga Caldas explica que este espacio «da respuesta a todas las necesidades para el nuevo ambulatorio, en una localización céntrica y que cuenta con grandes espacios para aparcamiento y para la construcción de otros equipamientos». «Toda vez que existe terreno suficiente, la cesión que se haga al Sergas estará condicionada a que el proyecto contemple la posibilidad de ampliación tanto por necesidad de nuevos servicios como de personal, resolviendo a largo plazo el problema que estamos padeciendo ahora» apunta, que señala que la localización céntrica de las antiguas instalaciones de la cantera «permitirá satisfacer el crecimiento demográfico de Poio y garantizar un servicio sanitario adecuado».