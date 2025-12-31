Partidas rápidas de ajedrez antes de la doble fiesta de Fin de Año en Marín

La carpa del Parque Eguren de Marín acogió ayer una jornada de partidas simultáneas y partidas relámpago organizada por el Club de Xadrez Marín. Forma parte de la programación navideña que hoy tiene una doble fiesta de Fin de Año. A mediodía será el turno de la cita infantil con una recreación de las uvas navideñas en la Alameda. Ya de madrugada, desde la una, hay baile de Fin de Año, con la Orquesta Galia y Dj Peque, organizada por la asociación Botón de Ancla y el Concello en el Multiusos. La cita se repite mañana, desde las 19.00 horas en el mismo lugar, con el Grupo BLPop y otra vez el Dj Peque.

El viernes, a las 12.30 horas hay un taller de manualidades organizado por el Ateneo Santa Cecilia en su local y el sábado llega el Rancho de Reis con la Asociación Posos de la Arena por las calles de Marín, además del Cine de Nadal y pasarrúas de la Rondalla Nosa Merced de Chaín (Gondomar).

El lunes llega el día de la cabalgada de Reyes, con un saludo de los Magos de Oriente la as 18.00 horas desde el balcón del Concello, para iniciar después el recorrido habitual, acompañada por Charanga Noroeste, Charanga Jalácticos, Charanga Amigos Dos Rapaces, Batucada Axé Bahía, Batucada Maracumbé y Batucada Rebumbio.