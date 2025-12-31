Menú tradicional y bolsillos al límite

El bullicio constante de las transacciones marcó ayer el ritmo en el Mercado. En la penúltima jornada del año, la Plaza se convirtió en un hervidero de actividad en el que reinaron la urgencia, las peticiones de última hora y los encargos. «Estamos a full, no tenemos ni un minuto», reconocen las vendedoras entre pesaje y pesaje.

Es una de las grandes citas del calendario comercial, pero este 2025 el ambiente festivo convive con una preocupación tangible: el impacto en el bolsillo. «Creo que he gastado más que nunca, y eso que más o menos todos los años compro lo mismo», explica Patricia Aboal, una de las clientas que desafió a la fría jornada para acudir de mañana al Mercado. Y es que en apenas un mes, la cesta de Navidad ha subido un 10%, situando a seis de sus productos estrella en máximos históricos.

En puestos emblemáticos como Mariscos Cachadas, la calidad de la mercancía impresiona, pero los precios obligan a muchos a replantearse el menú. Sus profesionales reconocen, por ejemplo, que «el besugo y la palometa roja han subido 10 euros en apenas una semana» y ayer se situaban en 90 euros el kilo.

Tras el mostrador, se exhibían piezas extraordinarias: besugos de Ribeira que alcanzan los 4 kilos y palometas rojas con un «glow que ya nos gustaría a muchos», bromea la vendedora.

Los espectaculares ejemplares de bogavante, de entre 2 y 3 kilos, se cotizaron a 70 euros el kilo, mientras que el langostino jumbo se mantuvo como la pieza extraordinaria para quienes buscaban el impacto visual en la mesa.

«La gente se está pasando al rape y a la merluza este año; con estos precios desorbitados es lo normal», explican desde el puesto.

Puestos de frutas y verduras. / Rafa Vázquez

Según la Organización de Consumidores y Usuarios, los precios son hoy un 4% más caros que hace un año, pero la perspectiva a largo plazo es aún más demoledora: llenar la mesa en estas fechas cuesta un 59% más que hace una década.

A pesar de este trasvase hacia opciones más asequibles, el Mercado mantiene su rito de última hora y siempre hay quien no renuncia al rodaballo, al coruxo o a ese besugo de Ribeira con el que coronar la cena de Fin de Año.

También vivieron una intensa jornada las vendedoras de verduras y las floristas, en cuyos puestos se multiplicaron los encargos para adornar las mesas. Y a unos metros, ante establecimientos de congelados como Hiperxel se formaron colas de clientes. Haciendo equilibrios entre la tradición y la resistencia de la economía doméstica, de nuevo los pontevedreses celebran por todo lo alto la Nochevieja.