Marín recupera a Gala do Deporte e abre o prazo de candidaturas
Será en febreiro con 11 categorías de premios
REDACCIÓN
O Concello de Marín volverá celebrar a Gala do Deporte, un evento de referencia para o recoñecemento do deporte local que regresa tras varios anos sen celebrarse. A cita servirá para poñer en valor o esforzo, a dedicación e os valores de deportistas, clubs, entidades e persoas vencelladas ao deporte marinense ao longo do ano 2025. O concelleiro de Deportes, Antonio Traba, anunciou a aprobación das bases desta nova edición, coa que se recupera unha gala que, edición tras edición, reunía ao tecido deportivo da vila nunha xornada de homenaxe e recoñecemento público. Agora, volve de novo estan festa do deporte local, que previsiblemente se celebrará o 20 de febreiro.
O prazo para a presentación de candidaturas abrirase o 1 de xaneiro e permanecerá aberto ata o 16 de xaneiro de 2026. Poderán presentar propostas clubs deportivos, asociacións, entidades, institucións e a cidadanía en xeral, así como o propio xurado. Nesta edición concederanse trece premios que abranguen distintas categorías, entre elas mellor deportista masculino e feminino, deportista de base, deportista veterano, mellor club ou entidade deportiva, mellor adestrador, premio á inclusividade, ao voluntariado deportivo, ao deporte con valores, ao deporte base e á formación, ao mellor evento do ano e ao patrocinio e colaboración co deporte.
O xurado valorará non só os resultados deportivos, senón tamén aspectos como o esforzo, o compromiso, o xogo limpo, a igualdade, a inclusión, o impacto social e a promoción de hábitos de vida saudables, reforzando así o carácter educativo e social do deporte. Coa recuperación da Gala o Concello de Marín quere edstacar o deporte como «un elemento clave de cohesión social e promoción de valores». As candidaturas poderán presentarse a través do Rexistro Municipal do Concello de Marín ou mediante o correo electrónico deporte.juventud@concellodemarin.es. Toda a información e as bases están dispoñibles na web do Concello.
- Muface Sí entrega más de 15.000 firmas en Pontevedra para reclamar una atención «digna y equitativa»
- Un furancho que ya recorre el mundo
- Transportes excluye a la ciudad de las nuevas medidas contra el ruido del tráfico de la AP-9
- Luz verde a la rehabilitación de la antigua rectoral de San Bartolomé
- Una vecina mucho más que centenaria
- Doce horas más para la cuenta atrás en Sanxenxo
- Un incendio de madrugada causa daños en una vivienda de Poio
- El recuerdo de aquellos años en el Sagrado