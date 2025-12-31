Los Magos de Oriente, el viernes en la Diputación
Los Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar volverán a visitar la Diputación el viernes 2 de enero en una cita abierta a todos los niños. La visita comenzará a las 17.00 horas ante del Pazo provincial y los Reyes Magos se dirigirán al salón de plenos para recoger en persona las cartas de los asistentes. Además, se le entregarán caramelos y podrán tomar roscón con chocolate.
