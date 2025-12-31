El niño que proyecta minipisos y busca amigos

En el mundo de Lucas Oubiña Fojo la honestidad es siempre extrema. No hay filtro en las palabras o los sentimientos. Ni siquiera en cómo interpreta los códigos QR. Mientras cualquiera de nosotros ve en esos cuadrados blanquinegros una maraña de puntos sin absoluto sentido, este adolescente es capaz de detectar que, cada 29 códigos, un punto infinitesimal rota siguiendo las agujas del reloj. Esa capacidad de hiperfoco es su don y, a veces, su refugio frente a una realidad que le ha resultado a menudo hostil.

Su cociente intelectual (CI) es de casi 150, cifra que lo sitúa en el umbral de los genios. No obstante, también tiene un 47% de discapacidad reconocida debido al Trastorno del Espectro Autista (TEA). Su padre, Gonzalo Oubiña, lo define con una honestidad descarnada: «Hace cosas de adulto desde los 12 o 13 años, pero tiene carencias de un niño pequeño».

La vida de Lucas no ha sido fácil. El bullying, esa sombra que persigue a quienes son «distintos», lo golpeó con fuerza en su infancia. A los nueve años, tras sufrir el acoso en su entorno escolar, intentó suicidarse. Fue por aquel entonces que empezó a escribir un diario personal, no solo para desahogarse, sino para «analizarse y corregir lo que le pasaba».

Un diario en el que dialoga con su conciencia

Ese diario ha llamado la atención de editores en Barcelona y de expertos en literatura. No es una biografía convencional; es un diálogo constante entre Lucas y su conciencia. «Dicen que ha descubierto un género literario nuevo», explica su padre con orgullo contenido. El libro, que está en proceso de publicación, es, según quienes lo han leído, un relato triste pero necesario para entender el autismo desde dentro.

Cuando Lucas se obsesiona con algo, el mundo desaparece. Puede levantarse a las tres de la mañana porque una melodía le ronda la cabeza. Compone la letra, la música y realiza los arreglos en su ordenador. Su canción «Aislamiento mental», escrita tras abandonar un colegio donde sufrió acoso, se ha convertido en un himno de su propia resiliencia: Rodeado de gente, pero solo estoy/ finjo encajar aunque no soy/ pasan las risas, me rozan apenas… Me autoexilié de este teatro/ donde todos actúan, nadie siente/ prefiero el frío de mis pensamientos/ a su calor plástico y aparente.

Su talento no conoce fronteras. Actualmente colabora con un profesor de arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, diseñando minipisos en 3D. Cuando el profesor le envió el examen de un alumno de tercer curso para conocer su opinión, Lucas, con la sinceridad brutal que lo caracteriza, respondió: «Esto es una mierda». El profesor, lejos de ofenderse, celebra esa ausencia de filtros: Lucas ve la estructura pura, sin los adornos del compromiso social.

Detrás de las genialidades, hay un adolescente que se siente muy solo. Gonzalo hace estremecer a la periodista cuando recuerda las muchas veces que Lucas invitó una y otra vez a compañeros a sus cumpleaños en los que nadie apareció. O cuando otros niños le pegaron (lo tuvo que trasladar una ambulancia al centro de salud), o cuando lo humillaron… O cuando el joven, entre lágrimas, le preguntó: «¿Tú no crees que yo lucho para no ser así? Cada día lucho, pero las cosas no me salen, aunque no tiro la toalla».

Lucas combina numerosas habilidades: diseña, compone música, escribe... / Iñaki Abella

La familia Oubiña ha pasado por un calvario de incomprensión. «Tardamos mucho en entender el problema. Al principio pensábamos que lo hacía a propósito o que no nos hacía caso», confiesa Gonzalo, cuyo otro hijo también tiene TEA. A esto se suma el juicio social: la mirada de quienes los llamaban «sinvergüenzas» por no saber «educar» a niños inquietos.

Hoy, Lucas cuenta con un apoyo educativo adaptado en el instituto de Caldas de Reis y un psicólogo que lo acompaña incluso en sus ratos de ocio para ayudarle a socializar. Ha diseñado programas de control de acceso por QR para su centro y sigue creando mundos virtuales donde él lleva las reglas.

Hace poco más de un año su creatividad dio un nuevo salto y empezó a escribir relatos de fantasía, con una densidad que su padre equipara a la de El Señor de los Anillos.

Con todo, Gonzalo Oubiña no busca que su hijo sea un genio famoso. «Busco una persona que sea autónoma, que pueda tener un trabajo normal y donde sea acogido», afirma. Así, en su horizonte también está la creación de una asociación que pueda ayudar a otras familias que encaren estos mismos problemas, porque la historia de Lucas es un recordatorio de que el talento inmenso no sirve de nada si la sociedad no ofrece un lugar donde ese talento pueda echar raíces sin ser pisoteado.

Como dice su padre, Lucas sigue luchando. Y en esa batalla, entre partituras de madrugada y proyectos arquitectónicos, nos enseña lo inmensamente valiosa que es la diferencia. Quizás deberíamos intentar parecernos a nuestro adolescente solitario: sin fingir, sin renunciar a nuestra esencia para encajar en los moldes de los demás.