Homenaje en Marín a los fusilados en 1936
El paseo Alcalde Antonio Blanco de Marín es hoyes hoy escenario a partir de las 13.00 horas del acto organizado por la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de la localidad en homenaje y recuerdo a los fusilados el 31 de diciembre de 1936. Intervendrán la presidenta de la asociación, Queta Otero, Xulio Pardellas, Uxía Lubián y Guillerme Pérez Agulla. Colaborará la asociación musical de Zeltia Acuña.
