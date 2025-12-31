Tres de cada diez hogares de Pontevedra basan los ingresos en las pensiones, prestaciones y rentas

En más de un tercio de los hogares de Pontevedra ninguno de sus miembros trabaja. Sus ingresos proceden de pensiones de jubilación o de otro tipo, prestaciones y ayudas sociales o incluso de rentas y otros ingresos no laborales. Es la tercera ciudad gallega con el porcentaje más bajo en este tipo de ingresos, solo por detrás del 26% de Santiago o el 31% de A Coruña. En Ferrol son más del 41% los hogares que subsisten con estas remuneraciones que no corresponden al trabajo.

El municipio de Pontevedra contaba este año que hoy finaliza con 19.132 receptores de una pensión contributiva de la Seguridad Social, que suponen un importe total de 25.031.740 euros. Mientras que el número de pensionistas ha aumentado en la última década un 32%, ya que en 2015 había alrededor de 14.500, los fondos destinados a estos pagos han crecido casi un 80%, desde los 14 millones de entonces. La razón, al margen del aumento del censo de personas de la tercera edad, es que el importe medio de cada pago ha aumentado de forma notable en estos diez años, al pasar de 973 a 1.308 euros en la actualidad.

Los datos corresponden al pasado mes de enero, últimos actualizados por municipio por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y en ellos se pone de manifiesto que Pontevedra es el cuarto municipio de la provincia con la pensión media más alta, solo por detrás de Vigo, (1.359) Marín (1.350,6), Bueu (1.350,4), y Nigrán (1.325 euros). En la comarca, los ingresos medios son los siguientes: Poio (1.170,8), Caldas (1.024,25), Vilaboa (1.,089,3), Barro (1.011,7), Portas (1.002), Sanxenxo (982,9), Cerdedo-Cotobade (959,8), Campo Lameiro (956,3), Ponte Caldelas (928,2), Moraña (908,8), Cuntis (882) y A Lama (795,6).

Por su parte, con datos de 2023 se observa que la brecha de género en las prestaciones percibidas se fue reduciendo año a año en las altas de nuevos pensionistas, siendo así que los pensionistas hombres que se incorporaron en 2013 lo hicieron con un importe medio de 1.095,43 euros y en 2023 lo hicieron con 1.504,68 euros, lo que representa un crecimiento del 37,4%, frente al crecimiento del 51,3 % que experimentan las nuevas mujeres pensionistas en el mismo período, pasando de percibir una media de 784,56 en 2013 a 1.186,67 euros en 2023.

En un análisis más pormenorizado, los informes oficiales detalla que en más de la mitad de los hogares de la ciudad (en concreto el 57,4%) cuentan con algún trabajador por cuenta ajena, mientras que en otro 9% se trata de autónomos. En cuanto a las viviendas que subsisten con algún tipo de prestación social, en el 23% de los casos, esas ayuda significan la totalidad de sus ingresos. En este caso, solo Santiago presenta un panorama algo mejor.

El último informe del Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre el censo empresarial de la ciudad, publicad ayer y con datos de 2024, detallas que había 6.626 empresas, 31 más que en el ejercicio anterior y el 81% se dedica al sector servicios, con casi 5.400 actividades, también algo por encima de los datos de 2023. Suben también las iniciativas relacionadas con el sector primario, de 290 a 295, y las vinculadas a la construcción, con 709 empresas, ocho más. En cambio, bajan las industriales, con 251, siete menos que un año antes.

De las 6.626 actividades contabilizadas por el IGE, el 57% (algo más de 3.800) están a nombre de personas físicas, es decir, en su mayor parte autónomos, y doce son sociedades cooperativas. Esto se traduce en más de 4.000 actividades sin asalariados y casi 1.300 con solo uno o dos empleados. Alrededor de mil cuenta entre 3 y 19 trabajadores y son 127 las que superan una plantilla de veinte personas, quince de ellas por encima de las cien. Asimismo, a lo largo del periodo analizado se mantuvieron en actividad 6.024 empresas, mientas que se dieron de baja 653 y se crearon algo menos de 700, unas treinta más.

Más de 70.000 pontevedreses se conectan cada día a internet

Cada día, algo más de 7o.000 pontevedreses se conectan a internet. Es un 87% de la población municipal, lo que sitúa a Pontevedra como la cuarta ciudad gallega, en porcentaje, en acudir a la red global. Por encima están Ourense y Vigo, que superan el 90% y Ferrol, que se acerca al 88%.Sin embargo, este frecuente uso se centra sobre todo en consultas, compras y acceder a redes sociales. Los pontevedreses no destacan precisamente en realizar gestiones on line con las administraciones. Así, menos del 77% de los vecinos a orillas del Lérez acude a internet para descargar formularios oficiales, cuando en A Coruña se llega al 80%.

Son algunas de las curiosas conclusiones de la última encuesta estructural de los hogares elaborada por el Instituto Galego de Estatística, con datos de 202 Las tablets, los ordenadores y, especialmente, el teléfono móvil se han convertido en herramientas de uso cotidiano y constante. Casi nadie carece de estos dispositivos y con ellos, el uso de internet está más que generalizado.

El uso del móvil en Pontevedra está generalizado en el 97% de las familias, igualado con A Coruña y Vigo y por encima de Compostela, Ourense, Lugo y Ferrol. La llegada de la pandemia y las restricciones asociadas aumentaron el uso de estas herramientas. De hecho, Pontevedra la ciudad con más hogares que disponen de conexión a internet contratada. Son algo más de 30.200 los que cuentan con este servicio. Supone el 95% del total, por encima del 94% de Vigo o del 93% de Lugo. En las otras cuatro ciudades no se llega al 92%.