La gran marea solidaria que recorre Sanxenxo

Al amparo del programa «Un chocolatiño quente?» impulsado desde la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores, dirigida por Paz Lago, se ha despertado una gran marea solidaria y colaborativa durante estas fiestas navideñas con las familias que atiende el Banco de Alimentos Rías Baixas y Cáritas. «Sanxenxo é solidario e volveo a demostrar unha vez máis. O chocolatiño foi a excusa para unha resposta impresionante por parte de colectivos e veciños das distintas parroquias», asegura Lago.

Dorrón recogió casi 500 kilos de productos alimenticios que ayer, la presidenta del colectivo vecinal, Encarna Otero, y la presidenta de la AC Soalleira, Mari Agís, depositaban en la sede del Banco de Alimentos en Vilalonga. Hasta el punto también se desplazó Paz Lago que agradeció la implicación de la parroquia con la donación de productos alimentarios de primera necesidad como leche, pasta, aceite o harina.

Los colectivos organizadores del Bosque de Nadal también aprovecharon el tirón de su propuesta para recoger juguetes y que ningún niño se quede estas fiestas navideñas sin regalo. La recogida se cerró el lunes y todos los juguetes serán entregados a Cáritas que los repartirán entre las familias con niños que lo necesiten.

El objetivo del programa «Un chocolatiño quente?» es recaudar alimentos, donaciones y ropa para el Banco de Alimentos Rías Baixas y Cáritas para dar cobertura a las necesidades básicas de las familias del municipio. Ambas organizaciones, sin ánimo de lucro, colaboran durante todo el año con la administración para dar cobertura a las necesidades básicas de las familias del municipio.