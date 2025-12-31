La «fiebre» de las luces navideñas invade la comarca

La aldea de Soutelo, en Cuntis, lleva años atrayendo visitantes que acuden a ver sus luces, pero nunca antes llegaron a igualar la afluencia de este año. La culpable, la Torre Eiffel de madera de 17 metros que construyó Javier Loureiro, que atrae visitantes de todas partes a ver su increíble obra de luces e ingeniería. Es uno de los casos más llamativos de la «fiebre» por las luces navideñas que se expande por toda la comarca, si bien en Cuntis fue Cardecide la que más años acumula en ese tipo de decoraciones.

Cabadachán, en Vilaboa. | FdV

Pero a medida que pasaban los años, los esfuerzos por iluminar cada núcleo fueron a más, en muchos casos animados por los concursos municipales. Es el caso de Vilaboa, donde desde hace tiempo compiten los barrios y aldeas por ser las mejor decoradas. Paredes fue una de las pioneras, con un gran montaje a lo largo de la Estrada Vella, pero ahora ya son muchos los vecinos que se suman a esta moda.

Famelga, en Cerdedo-Cotobade. | FdV

Otro lugar donde los premios que ofrece el Concello son un incentivo más para adornar la casa es Cerdedo-Cotobade, que ya ha elegido a los ganadores.

Una casa decorada en Ponte Caldelas. | FdV

En Ponte Caldelas también se esmeran en lograr los galardones. En este caso, son veinte las propuestas en competición en el Concurso de Decorados de Nadal do Concello. Hasta el viernes 2 de enero a las 14.00 horas, se puede votar en Facebook por la iluminación favorita y los tres decorados que reciban más «gústame» serán los ganadores de las tres cestas de productos gourmet de premio.

Trabazo, en Carballedo. | FdV

En Caldas, el Concello también estimula la creatividad de los comercios locales con un concurso de belenes y decoración. El concurso busca premiar la ambientación y decoración navideña de escaparates e interiores visibles al público de los establecimientos comerciales situados en cualquier punto de la villa termal. La dotación total destinada a premios asciende a 350 euros, que se distribuirán en forma de vales canjeables en el comercio y hostelería locales. Los premios se dividen de la siguiente manera: un primer premio de 200 euros, un segundo de 100 euros y un tercero premio de 50 euros. Todos los establecimientos comerciales con local abierto al público en Caldas pueden participar.