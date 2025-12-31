Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Escuela Naval busca nuevos profesores

El Centro Universitario de Defensa, ubicado en la Escuela Naval y vinculado a la Universidade de Vigo, ha convocado un concurso público de urgencia para cubrir tres plazas de personal docente. Se trata de profesorado permanente laboral y los interesados disponen de veinte días desde hoy para presentar sus candidaturas.

