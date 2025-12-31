Cuntis recibe el reformado edificio de Telégrafos, que será la nueva sede de Terra Termarum

Las empresa encargada de realizar los trabajos procedió ayer a la entrega definitiva de la obra de reforma de la antigua casa de Telégrafos para reconvertirla en la sede en la Fundación Terra Termarum en Cuntis; una obra con un presupuesto de mas 240.000 euros.,

El Concello acometió esta actuación gracias una subvención concedida por la Diputación de Pontevedra a través del Plan Concello a la que optó con un proyecto que busca recuperar un edificio emblemático para destinarlo la un uso público y colectivo como es la sede de la Fundación.

El proyecto incluyó en la planta baja un espacio expositivo y un taller , en el sótano está el almacén y la primera planta queda reservada para las oficinas, con una superficie de 80 metros cuadrados.

En total serán 270 metros cuadrados reservados para Terra Termarum y la difusión del potencial arqueológico del entorno.

La reforma, que conserva la altura global del edificio, recoge una modificación en uno de los laterales para garantizar una mejor distribución interior en la fachada ubicada en el atrio de la iglesia parroquial .

La planta baja recoge un espacio expositivo diáfano y amplio en el que será posible contemplar las piezas de cerámica elaboradas a partir de los fragmentos hallados en el yacimiento de Castrolandín. De ahí que, el arquitecto artífice del proyecto decidió instalar el taller en esta misma zona, para facilitar que los visitantes puedan observar el trabajo de restauración previo.

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos junto con el concejal José Antonio González y el director de obra David Álvarez visitaron las instalaciones , destacando «la importancia que tiene para un municipio rural disponer de este recurso que será puesto a disposición de la Fundación para su uso».

El gobierno local destaca que en estos diez años «lleva puesto a disposición de la fundación Terra Termarum mas de setecientos mil euros para distintos recursos como es el mantenimiento del Castro y funcionamiento de la fundación».