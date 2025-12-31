Casi 2.600 coches ya lucen sello ECO en Pontevedra pero 19.300 carecen aún de pegatina de la DGT

Con un parque móvil de algo más de 59.000 vehículos en la ciudad, contabilizados de forma oficial por la Dirección General de Tráfico (DGT) con sus últimos datos disponibles, a finales 2024, casi 43.000 (el 72%) son turismos. Pero con la progresiva implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en los centros urbanos, solo un 4% del total cuenta oficialmente con una etiqueta ecológica en sus parabrisas. La DGT tiene contabilizados 2.097 vehículos con el sello ECO, destinada a los vehículos híbridos autorrecargables, híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros, microhíbridos y los propulsados por gas licuado del petróleo (GLP), gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL). Y otros 429, por su parte, tienen la etiqueta 0, que identifica a los vehículos más eficientes: eléctricos de batería, eléctricos de autonomía extendida, eléctricos híbridos enchufables con una autonomía de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

En conjunto son algo menos de 2.600, con un aumento de 650 en un año, pero aún son pocos. Los vehículos de combustión son mayoría, indicativo de la antigüedad del parque móvil local. Según la DGT, la antigüedad media de los turismos en la ciudad ya es de 13,5 años, por delante de los 12 años de las furgonetas, pero por detrás de los más de quince años de los camiones. Tras los motores de gasolina, incluidos los híbridos, o diesel, Tráfico contabilizaba 270 vehículos electrificados y 260 más que utilizan GLP. Junto a los casi 2.600 coches con etiquetas ecológicas, existen otros 17.700 que lucen la etiqueta B y algo más de 19.200 con la C, pero llama la atención que casi un tercio de todos los vehículos del municipio (alrededor de 19.400) no tiene en su parabrisas ningún tipo de sello oficial de la DGT, lo que hace pensar que se trata en la mayor parte de coches considerados más contaminantes.

Y es que el coche eléctrico sigue sin ser un artículo habitual en las calles de Pontevedra. Pese a un paulatino crecimiento, las dudas (y el precio) que aún genera esta movilidad alternativa, su impacto real sobre en parque móvil es muy escaso, si bien en los últimos meses se han disparado las instalaciones de recarga, en especial en los aparcamientos subterráneos.

En cuanto a la implantación de las ZBE), las ciudades gallegas avanzan de forma desigual. La ley de cambio climático y transición energética estableció en 2021 la obligación de crear zonas de bajas emisiones antes de 2023 en municipios de más de 50.000 habitantes de toda España, lo que engloba a las siete principales ciudades gallegas. La idea es restringir el acceso, la circulación y el estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pese a ser obligatorias desde 2023, muchas ciudades no las implantaron, estableciéndose una moratoria que termina el 1 de enero de 2026.

El caso de Pontevedra es «un modelo diferente a todos los existentes en España», según reivindica el propio Concello. Así, tiene declarada toda la zona urbana de bajas emisiones, pero sin restricciones de entrada por etiquetas de los vehículos. «Todo ello debido al modelo urbano que se ha implantado en la ciudad en los últimos 25 años, con un tráfico muy reducido en todas sus calles y vías. Consecuentemente, no hay sanciones ni hay días ni horarios de restricciones. Tampoco hay excepciones».

Así, el gobierno local subraya que sus zonas ya implantadas de tráfico reducido, como las denomina, absorben las zonas de bajas emisiones que exige la ley ya que «consiguen todos los objetivos» que engloban estas últimas. La idea es «mejorar la calidad de vida de todos los residentes en la ciudad» y «no solo de un barrio», insisten desde el ente local pontevedrés.

Las Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades gallegas

La zona de bajas emisiones de Ourense Centro comprende todo el espacio delimitado por las calles Habana, Emilia Pardo Bazán, Peña Trevinca, Coruña, Progreso y Praza de Concepción Arenal, sin formar parte estas vías de la misma. Está operativa desde hace unos días en una primera fase sin sanciones, aunque se enviarán avisos informativos. Las multas llegarán a partir del mes de julio de 2026.

El Ayuntamiento de Lugo asegura que la implantación de su zona de bajas emisiones se encuentra en una «fase avanzada», tras haber sido aprobada la ordenanza reguladora por la junta de gobierno local.

En Santiago, el propio Ayuntamiento reconoce que la zona de bajas emisiones no supone muchas más restricciones de las que ya existen actualmente, porque le afecta fundamentalmente al caso histórico, «donde ya hay muchos límites de acceso».

A Coruña también ha optado por la opción de peatonalizar ciertas calles de la ciudad y no imponer restricciones de acceso por tipo de vehículo en zonas de bajas emisiones. «Lo que hay son zonas que se han peatonalizado restringiendo todo tráfico salvo transporte público», explican desde el Ayuntamiento.

Vigo, por su parte, ultima sus zonas de bajas emisiones, que serán un total de cuatro y estarán ubicadas en el centro de la ciudad, en la Plaza de Portugal y en los barrios de Calvario y Bouzas. Pese a que el proyecto sí contempla multas de hasta 200 euros, el alcalde, Abel Caballero, ha subrayado que la intención no es sancionar, ya que las zonas establecidas pretenden dar «continuidad lógica» a la circulación de vehículos.

«Tiene que haber una continuidad lógica. La entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones no puede ser desproporcionada», insisten desde el Ayuntamiento olívico, después de que el gobierno local ya aprobase el proyecto, a la espera de que elabore la ordenanza municipal para que entre en vigor, todavía sin fecha exacta.Ferrol pretende implantar su zona de bajas emisiones en dos fases, afectando primero al Ferrol Vello y, posteriormente a A Magdalena. Pese a todo, por ahora no hay fecha exacta para su llegada.