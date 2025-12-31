Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tarifazo AP-9Empresas de GaliciaLo más leído en 2025'Overbooking' en UrgenciasLuz verde al Ofimático
instagramlinkedin

Arume lleva a los Reyes Magos a los domicilios

El grupo de teatro Arume vuelve a invitar a todos los que lo deseen a recibir en sus domicilios a los Reyes Magos de Oriente la noche del 5 de enero para entregar personalmente los regalos a los niños. Para ello han de llamar antes del 3 de enero al número de teléfono 639 027 348.

TEMAS

Tracking Pixel Contents