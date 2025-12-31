El año finaliza con menos lluvias que 2024 y la mitad fue en los últimos cuatro meses

El año 2025 se puede considerar seco. Con 1.817 litros de lluvia por metro cuadrado recogidos en estos doce meses que ahora concluyen, las precipitaciones fueron menores que las de 2024, cuando se acumularon 1.871 litros, pero además, buena parte del agua caída se concentró en el tramo final del ejercicio. Hasta octubre la situación fue de muy escasa lluvia, hasta el punto de que en agosto se declaró la prealerta por escasez de agua, una situación que no se levantó hasta mediados de noviembre, precisamente el mes más lluvioso del año.

Diciembre concluyó con 238 litros, el triple de lo recogido en diciembre de 2024. Pero el tramo final del mes ha sido totalmente seco, aunque muy frío y así se despide 2025. Sin embargo, la llegada del nuevo año trae consigo el anuncio del regreso de las precipitaciones.

Los 1.817 litros recogidos en la ciudad en todo 2025 suponen una media de 151 al mes. Pero este periodo ha estado marcado por dos tendencias muy acusadas. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se acumularon 909 litros, es decir, a una media de 114 cada uno de esos ocho meses. Pero el último tercio del año sumó en otros cuatro meses una cantidad idéntica: 908 litros, a una media de 227 cada treinta días. Fue esa concentración en poco tiempo la que alejó el fantasma de la sequía, pero también supuso nuevos episodios de inundaciones en la ciudad y en varios puntos del municipio.

El mes más lluvioso fue noviembre, con 455 litros. No se acumulaba tanta lluvia en solo treinta días desde octubre de 2023, cuando se llegó a 488 y hubo una oleada de inundaciones, además de afectar el exceso de agua dulce a los bancos marisqueros, una mortandad de la que aún se trata de recuperar el sector.

La jornada con más agua fue la del 5 de noviembre, con 61 litros, seguida del 12 de ese mismo mes, con 57, el 19 de abril, con 55 y el 26 de enero, con 54.

El mes más seco fue julio, con apenas siete litros, justo en el medio de casi tres meses (junio, julio y agosto) en los que solo cayeron, en conjunto, 60 litros, es decir, una media de veinte al mes.

Por su parte, en este final de año se registran las temperaturas más bajas de todo 2025, en torno a los cero grados en la ciudad, si bien en enero y febrero pasados ya se registraban esos mismos valores.