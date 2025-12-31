Ana Duato e Imanol Arias o el Ballet de Kiev, en la programación cultural de Afundación

Once obras de teatro y monólogos, dos espectáculos de ballet, un concierto de música clásica y propuestas alrededor de la magia o de la danza aérea conforman la programación del Auditorio de la Sede de Afundación en Pontevedra en el primer semestre del año. Hay ya 18 propuestas previstas hasta junio. Enero registrará una intensa actividad: en el primer mes del año, el público pontevedrés podrá elegir entre 7 espectáculos. Las entradas están disponibles en Ataquilla.com.

Escuelas y artistas profesionales de danza aérea y pole dance de toda Galicia se encargarán de inaugurar la programación el sábado 3 de enero en la gala ‘Galiarte’. Un día después, el domingo 4, de enero, a las 18.00 horas es el turno del espectáculo familiar ‘Viaje a Oz, el musical’. El 8 de enero se programa el primer concierto de música clásica de 2026. La Orquesta Xove de la Sinfónica de Galicia interpretará composiciones de Verdi, Mozart, y Chaikovski.

La programación del mes sigue con el concierto-tributo a Pink Floyd a cargo de Im-Pulse (día 16); el humor de ‘Noites de Retranca’ (día 17) con Quico Cadaval, Mofa e Befa y Celso Fernández Sanmartín; y la representación de El Lago de los Cisnes a cargo del Ballet Clásico Internacional (día 22). El espectáculo de improvisación ‘Coaches de choque’, de Oswaldo Digón y Rafa Durán, el viernes 23, será la última cita del mes.

El Ballet de Kiev inaugura la programación del mes de febrero con la representación de La Bella Durmiente. Ya el día 27, Chévere Teatro presenta su nueva producción: ‘Ictus, anatomía da derradeira leición do Dr. Castelao’.

La obra es la primera de las programadas en 2026 en la Temporada de Abonos de teatro de Afundación en la ciudad, que presenta cinco espectáculos en el primer semestre en Pontevedra. La siguiente será, ya el 13 de marzo, ‘La Música’, la obra protagonizada por Ana Duato y Grandinetti bajo la dirección de Magüi Mira y con texto de Marguerite Duras. Completan las propuestas de la Temporada de Abono ‘Mejor no decirlo’, con Imanol Arias y María Barranco, el 17 de abril, ‘Querida Agatha Christie’, el 8 de mayo, y la obra’ Inmaduros’, con un elenco liderado por Carlos Sobera y que se representará el 12 de junio. Completan la programación la comedia de improvisación ‘Corta el cable rojo’, que llega el 11 de abril, y una cita, el 18 de abril, con la magia y el ilusionismo: ‘Ilusiónate’, con Borja Montón.