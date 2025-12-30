«Super Peixiño» divulga la pesca de Marín

La Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín (Opromar) ha vuelto a poner en marcha la campaña educativa «Super Peixiño», una iniciativa que nació en 2018 y que tiene como objetivo promover el consumo de pescado entre la población infantil. La edición actual se desarrollará en diez colegios de la Comunidad de Madrid seleccionados tras un estudio realizado sobre menús escolares en colaboración con la Fundación Española de Nutrición (FEN).

La campaña, que cuenta con financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Unión Europea, a través del Fondo Europeo marítimo, de Pesca y de Acuicultura, busca revertir el descenso del consumo de productos del mar en los hogares españoles, un fenómeno que preocupa a expertos en nutrición y salud pública, ya que el pescado es una fuente esencial de proteínas, ácidos grasos omega-3 y otros nutrientes clave para el desarrollo infantil.

El personaje central de la campaña es «Super Peixiño», un entrañable héroe que vuelve a las aulas y comedores para explicar a los niños la importancia de una dieta equilibrada. A través de materiales didácticos, juegos, diplomas, actividades participativas, este defensor de la buena nutrición ayudará a que alumnos, profesores y familias aprendan y participen juntos. Durante varias semanas, los centros escolares adaptarán sus menús para incluir pescado capturado por la flota de Opromar, procedente de pesquerías sostenibles.