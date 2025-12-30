Solidaridad del Espazo +60 con el Comedor
Usuarios de los talleres del Espazo +60 de Afundación, que en diciembre organizan una tienda solidaria,entregaron su recaudación, 850 euros, al Comedor de San Francisco. Participan 18 personas voluntarias de Pontevedra, de entre 62 y 79 años y elaboran amigurumis, pequeñas figuras, de animales casi siempre, tejidas con ganchillo o como crochet.
