Sanxenxo despide 2025 con fuegos artificiales y un chapuzón solidario

Sanxenxo despedirá mañana el año con un espectáculo de fuegos artificiales, desde mar y tierra. Será el colofón a una jornada llena de actividad que dará comienzo a las 12.00 horas con la tradicional Quema de Calendarios organizada por la Asociación Cultural O Cubreiro. Desde las 11.00 habrá animación musical en la Praza Pascual Veiga donde se concentra desde hace diez años la cita. No faltará el cotillón ni tampoco los lacasitos o las uvas que se tomarán por cada campanada.

La playa de Silgar será el escenario, a partir de las 17.00 horas, del Chapuzón Solidario de la que ya se celebra su quinta edición. El objetivo es recaudar fondos a favor de la investigación del cáncer infantil a través de la Fundación Aladina. Una propuesta solidaria y a la vez lúdica que concentra cada año a cientos de personas en el arenal para darse el último chapuzón del año. La organización premiará la originalidad de los disfraces, en categoría infantil y adulto, que otorgan mayor vistosidad a la cita. Tras el chapuzón se repartirá rosca y chocolate caliente entre los participantes. Los que no puedan estar podrán realizar el donativo a través de la página web de Aladina.

A las 20.00 horas está prevista la tirada de fuegos artificiales que en esta edición también serán desde el mar. Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de algo más de 10 minutos de luces de colores. Los mejores lugares desde donde poder verlos será la Praza dos Barcos y el Paseo de Silgar. La carpa de Pazo de Nadal se cerrará a las 19.30 horas.