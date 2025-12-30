El recuerdo de aquellos años en el Sagrado

Hace medio siglo el colegio del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle de A Estrada, era un edificio aislado junto a la Finca de la Abundancia. Apenas había casas a su alrededor salvo el barrio de Os Salgueiriños. Ya contaba, eso sí, con el pabellón y el campo de fútbol de tierra, que apenas han cambiado. Pero el resto del colegio sí ha crecido desde su nacimiento en 1956. Más edificios, más servicios y más alumnos, pero su esencia aún sigue viva. Así quedó demostrado ayer en una reunión de exalumnos de este colegio religioso.

Muchos antiguos estudiantes nacidos antes del año 2000 se dieron cita en este encuentro de nostalgia y amistad que sirvió para rememorar las clases que impartían los padres Sanzberro, Abel o Ángel, algunos de los muchos misioneros que ejercieron como profesores antes de que su gestión pasara a manos, en 2024 de la Fundación Educativa Jesuitinas.

Tras una bienvenida a los asistentes, todos ellos pudieron recorrer unas instalaciones que quizás no pisaban desde hacía años, reencontrarse con antiguos compañeros y, sobre todo, echar unas risas con la exposición de fotografías históricas de las promociones que pasaron por el centro. Además, la cita sirve para relanzar la Asociación de Antiguos Alumnos, que tiene como objetivo mantener vivos los lazos con la comunidad educativa.