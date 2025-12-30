Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Programa Integrado de Empleo se iniciará en enero

REDACCIÓN

Marín

El Concello de Marín tiene abierta la inscripción para la nueva edición del Programa Integrado de Empleo, que beneficiará a 100 personas y arrancará en enero. Estas plazas están destinadas a diversos colectivos, que son los que tienen mayores dificultades a la hora de conseguir un empleo.

