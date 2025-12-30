El programa infantil de Navidad del Museo llega a su ecuador con dos nuevos talleres

Los talleres del Museo de Pontevedra dirigidos a niñas y niños de 5 a 12 años llegan a partir de hoy a su ecuador. Se trata de animados cursos, con 15 plazas cada uno, que invitan a los pequeños a sumergirse en áreas como la publicidad imposible, la creatividad sin freno, los collages híbridos etc.

El Comité Ilustrado, un colectivo formado por Míchel Casado y Sofía Venze, imparte desde el pasado día 23 estos talleres cuyo punto de partida es la exposición «Debuxar coa luz. A fotografía en Pontevedra no século XIX», que se exhibe actualmente en el Edificio Castelao.

Hoy será el turno «Retratos Enredados». La organización avanza que «exploraremos la identidad, la memoria visual y el humor a través de la creación de personajes híbridos que parten de figuras relevantes de la Pontevedra del siglo XIX».

Finalmente, estos talleres se despedirán el próximo día 2 de enero con «El Periódico de Año Nuevo». Las mismas fuentes señalan que «nos encargaremos de ilustrar el primer periódico del año 2026 al estilo de un periódico del siglo XIX, con sus noticias, fotos y anuncios».