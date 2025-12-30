El PP aprueba en solitario el presupuesto municipal de Portas

El pleno del Concello de Portas aprobó el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 2.493.507,68 euros, con los votos favorables de los concejales del PP, la abstención del PSdeG-PSOE y el voto en contra del BNG. Según manifestó el alcalde Ricardo Martínez, se trata «de unas cuentas equilibradas, realistas y orientadas a garantizar la prestación de los servicios públicos, reforzar la cohesión social y mejorar la calidad de vida de los vecinos».

Según destaca el gobierno local, «el presupuesto cumple con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Las cuentas se presentan sin déficit inicial y con un Concello saneado».

Añade que «áreas como el abastecimiento de agua, la recogida y tratamiento de residuos, el saneamiento, la iluminación pública, el mantenimiento de infraestructuras y los servicios comunitarios cuentan con una dotación suficiente para garantizar su correcto funcionamiento», mientras que «la atención social y la promoción social ocupan de nuevo un lugar central en las cuentas municipales, con una inversión que supera los 665.000 euros, asegurando la continuidad de programas esenciales como la ayuda en el hogar, la teleasistencia, la atención a las personas mayores, la igualdad, la inclusión social y el apoyo a las familias». El teniente de alcalde y concejal de Contas, Alfonso Vázquez Reboredo, dijo que «estamos ante unas cuentas que priorizan aquello que realmente importa como los servicios públicos básicos y la atención social. El agua, la basura, el saneamiento, la iluminación o el cuidado de las personas mayores no son gastos, sino inversiones en el bienestar diario de los vecinos de Portas».

Incluye inversiones por valor de 111.300 euros destinados a la mejora y reposición de infraestructuras municipales, edificios públicos, instalaciones deportivas y culturales.