Pontevedra, a la cabeza de las urbes gallegas en parejas con hijos: son 11.000, un tercio del total

Desde hace años Pontevedra se mantiene como la ciudad mas joven entre las siete urbes gallegas, con el mayor porcentaje de menores de edad y la edad media más baja, entre otros criterios. El Instituto Galego de Estatística (IGE) acaba de refrendar esta situación con su última Enquisa Estructural a Fogares, un informe que repasa la situación de las familias urbanas gallegas y que vuelve a poner de manifiesto que la ciudad del Lérez presenta un dinamismo demográfico más positivo que el resto de urbes gallegas.

Uno de los datos más llamativos del informe se refiere a la composición de las familias y hogares. Con un total de 32.500, más de un tercio de ellos, casi 11.000 (el 34%) está compuesto por parejas con hijos. Es el porcentaje más alto entre las siete urges gallegas, por delante del 29% de Ferrol, el 28,5% de Vigo y el 29% de Ourense. En Santiago, Lugo y A Coruña, este porcentaje está por debajo del 27%. Esta situación de Pontevedra a la cabeza urbana de Galicia se registra desde hace años y se certifica además con otro dato tanto o más llamativo: el de familias con mayor número de miembros.

A orillas del Lérez, el IGE indica que la media de miembros por hogar es de 2,55 personas, la más alta de Galicia, por delante de los 2,54 de Vigo o los 2,41 de Santiago. En el resto no se pasa de los 2,4 miembros por familia. Pero además, en Pontevedra se registra el mayor porcentaje de viviendas en las que residen al menos cuatro personas. Una de cada cuatro familias está formada por cuatro o más miembros. No significa que sean familias numerosas (es decir, parejas con varios hijos), sino que se pueden incluir también a padres u otros familiares, pero el IGE también sitúa a la ciudad pontevedresa como la de más alto porcentaje de habitantes de más de 16 años. En el 9% de los hogares viven dos o más personas por encima de esa edad. Eso sí, en el 77% de las familias no hay niños de menos de 16 años.

En el otro lado de la moneda se sitúa el análisis de las personas que viven solas. Al respecto, el IGE detalla que son unas 7.400 las personas sin compañía en sus hogares, con datos correspondientes a 2024. Es el 23% de todos los hogares de la ciudad, un porcentaje que sitúa a Pontevedra en el segundo puesto de las urbes gallegas, solo por detrás del 21% de Vigo. En Ourense se supera el 28%. En cuanto a la edad media de estas personas que viven solas, a orillas del Lérez se sitúa en cerca de los 60 años, mientras que en Ferrol se superan los 67, si bien en Santiago y Vigo, la edad es algo menor que la de Pontevedra.

En todas las ciudades son también abundantes los hogares compuestos únicamente por personas de 65 o más años, el 21% en Pontevedra, unos índices más o menos similares a los demás urbes, pero que llega al 30% en Ferrol. Es un claro síntoma del envejecimiento de la población y, sobre todo, del crecimiento vegetativo negativo, cuando el número de fallecimientos es superior al de nacimientos. Es un fenómeno generalizado en toda Galicia y que en el caso del área de Pontevedra (la ciudad y sus municipios más próximos), se traduce en un amplio censo de mayores de 65 años frente a la población de menos de 19. El área pontevedresa suma cerca de 22.000 personas por debajo de los veinte años, el 17% del censo total), mientras que los ya jubilados suman más de 30.300 personas, el 24% de todos los habitantes, un total de 124.500.

Otro de los apartados del IGE es el que analiza la edad media de la persona denominada «sustentadora principal» de cada familia. En este sentido, en Pontevedra se sitúa en los 57,2 años, una de las más altas de las urges gallegas, solo mejor que en Ferrol (59,32). El mismo estudio señala que la renta media por hogar en 2024 superó por vez primera los 3.000 euros. En concreto con 3.035, un aumento del 6% con respecto a los 2.867 euros del año anterior. Esta cifra sitúa a la urbe del Lérez como la tercera de Galicia con la renta más alta, por detrás de los 3.267 euros de Santiago y los 3.153 de Vigo. En Lugo se sitúa en los 2.940 euros, en los 2.887 en A Coruña, en Ourense en 2.846 y en 2.676 en Ferrol.

En Pontevedra, los 3.035 suponen un aumento de más de 30% con respecto a la cifra de 2017, que era de unos 2.300 euros. El aumento de la renta explica que apenas el 38% de la población (unas 20.000 familias) admita que llega con dificultades a final de mes. En 2017 se superaba con creces el 50% y llegaba al 45 en 2018. Según el instituto gallego, es Ferrol la ciudad con más problemas en este sentido, toda vez que también es la urbe con la renta más baja, ya que el 50% de los hogares llega con dificultades a fin de mes. En cambio, en mucha mejor situación que Pontevedra se sitúan Lugo, Ourense y Vigo. Los problemas llegan al 29% en el primer caso, al 34% en la ciudad de As Burgas y en la olívica. Santiago aparece con un 40% de familias en apuros y llega al 542% en A Coruña.