La Policía Local moderniza el parque móvil y confía en ampliar su plantilla

La concejala de Seguridad Ciudadana, Eva Vilaverde, presentó ayer en las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local dos nuevos vehículos patrulla que se incorporan de inmediato a la flota municipal. Estas adquisiciones se enmarcan dentro de la planificación de renovación del parque móvil del cuerpo de seguridad, y permiten retirar otros dos coches que, por kilometraje y antigüedad, habían quedado obsoletos.

Vilaverde destacó que con esta entrega «llegaron los Reyes Magos anticipados, permitiendo mejorar sustancialmente los recursos a disposición de los agentes». Se trata de dos vehículos del mismo modelo que el adquirido en la anterior licitación (también híbrido enchufable), ya que ganó la misma casa comercial, lo que garantiza la continuidad de un sistema que ya ofreció «un resultado magnífico».

La inversión total para estas adquisiciones asciende a 103.834 euros. El vehículo equipado con kit para el traslado de detenidos tuvo un coste de 53.732,26 euros, mientras que el precio de la unidad sin este equipo fue de 50.102,25 euros.

Ambos coches son automáticos y cuentan con tecnología híbrida (combustión a gasolina y eléctrico enchufable). La Policía apuesta por esta tecnología porque se considera «a más eficiente» para el servicio policial urbano. Entre sus ventajas, está la circulación en modo eléctrico a velocidades cortas por las vías urbanas, lo que ahorra consumo, y al ser de gasolina se evita la saturación de filtros que suelen sufrir los vehículos de combustión tradicional en este tipo de trayectos. Además, están dotados de sistemas de emergencia acústicos y luminosos de última generación.

El objetivo de estos nuevos coches es «jubilar» la dos unidades antiguas. De este modo, el parque móvil de la Policía Local se estabiliza en 20 vehículos (tras la retirada de los viejos) y 20 motocicletas. Según la concejala, esta dotación «colma las necesidades y mejora sustancialmente lo que teníamos». Se espera que los nuevos patrullas entren en servicio en los próximos días, ya que únicamente están pendientes de los últimos trámites de aseguramiento.

Además de mejorar sus medios, se está a la espera de la incorporación de nuevos agentes, con procesos ya en marcha, para amplia el número actual de 103 efectivos operativos.