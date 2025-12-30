Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plan de Infraestruturas Deportivas provincial

La Diputación ultima el plazo para que los concellos soliciten los 8 millones de euros del tercer Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas. Los municipios de menos de 50.000 habitantes pueedn optar a los fondos para mejorar las existentes, dotar de equipamientos a estos espacios o comprar terrenos para uso deportivo.

