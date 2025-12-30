O programa do Nadal en Poio: prebadaladas, San Silvestre e «tardeo»
REDACCIÓN
A programación do Nadal en Poio ofrece hoxe martes a despedida adiantada do ano, a partir das 21.00 horas. en San Martiño. Veciñanza e visitantes achegaranse ata a Aldea das Badaladas para despedir por todo o alto o ano con uvas, as badaladas, cotillón e moita música.
Xa o mércores 31, día de fin de ano, os puntos de encontro serán Campelo, A Seca e Combarro. A partir das 17.00 horas celebrarase a II San Silvestre Concello de Poio, coa participación de 200 persoas. Organizada entre o Concello de Poio e o Club de Atletismo Illa de Tambo, coa colaboración da AV de Campelo, é unha carreira pensada para desfrutar en familia, coas amizades e coa veciñanza, despedindo o ano de maneira activa e divertida.
Ademais do apartado deportivo, a xornada contará con sorteos, agasallos e unha chocolatada final. Estableceranse premios para os tres primeiros clasificados en categoría masculina e feminina, así como para o adulto e menor mellor caracterizados con accesorios e disfraces de Nadal.
A proba contará con dous percorridos: para o público adulto, celebrarase unha carreira cunha distancia aproximada de tres quilómetros, con saída ás 16:30 horas desde Campelo e chegada na Seca e, unha vez rematada, organizaranse na Seca tres circuítos infantís adaptados ás diferentes idades das crianzas inscritas.
Tamén en Combarro prevese unha intensa xornada festiva o día de fin de ano. Comezará coa animación de Tere e Javi Solla na Praza da Chousa a partir das 17.30 horas, para dar paso ao «tardeo» e festa de NoiteVella organizada pola AC Leucoíña con música, baile e moita diversión para despedir 2025 (a partir das 19.00 horas).
