El Museo Torres inaugura hoy la exposición «Simbiosis en Marín»

El Museo Torres de Marín abre hoy, a las 19.30 horas, una nueva exposición que reúne la obra reciente de los artistas Rocío Romero García y Santiago Leal Casás. La muestra presenta una amplia selección de obras realizadas en distintos soportes y formatos. Por una parte, la pintura acrílica de Rocío Romero García se centra en la representación del paisaje, de los elementos naturales y de escenas cotidianas, con una especial atención al uso del color y a la síntesis formal. Sus lienzos y tablas recogen motivos como el mar, el campo, las hojas, las frutas o los caminos, construyendo una mirada sensible y próxima al contorno. A su vez, el trabajo fotográfico y experimental de Santiago Leal Casás incluye fotografías, fotomontajes, monotipos y cianotipias sobre papel. Su obra recorre motivos naturales y urbanos, al tiempo que desarrolla una investigación visual alrededor de la escultura de Silverio Rivas ubicada en el Paseo Alcalde Blanco, que se convierte en el eje conceptual de varias de las piezas presentes en la exposición. La muestra incorpora también obras realizadas de manera conjunta por ambos artistas, en las que se combinan fotografía, fotomontaje y pintura acrílico sobre lienzo, reforzando el carácter de diálogo, colaboración y encuentro entre lenguajes que define el proyecto expositivo.