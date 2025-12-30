Luz verde a la rehabilitación de la antigua rectoral de San Bartolomé

El largo proceso administrativo para recuperar la antigua casa rectoral de San Bartolomé el Viejo, situada en el número 5 de la calle Don Filiberto, empieza a encarar su recta final. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció este martes la aprobación del proyecto de modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior e Protección do Casco Antigo (Peprica), un paso técnico imprescindible que llevaba años encallado ante la necesidad de determinar exactamente la parcela en la que se iba a actuar.

El regidor explicó que ha sido necesario realizar catas arqueológicas para localizar la cimentación original y diferenciar así el edificio de la parcela de la Horta do Cura, que en su momento también formaba parte de la antigua rectoral, una finca situada en el corazón del centro histórico que no se verá afectada por la modificación del Peprica.

Este proceso, que incluyó un periodo de exposición pública y la resolución de alegaciones (la mayoría de las cuales fueron aceptadas, según refirió Fernández Lores), permitirá ahora que los propietarios soliciten la rehabilitación.

«Era necesario identificar claramente a superficie para recuperar esta vivenda», señaló Lores, quien avanzó que el expediente pasará ahora por el Pleno municipal, dado que supone un cambio en el plan del centro histórico.

Una vista de la Huerta del Cura, en el centro histórico. / Rafa Vázquez

El alcalde también confirmó que los propietarios son particulares (la casa rectoral no depende de la iglesia) si bien por el momento el Concello desconoce los futuros usos del edificio, que desde hace años permanece vallado , apuntalado y en un evidente estado de deterioro. En 2011 un particular solicitó licencia para acondicionar las actuales ruinas para un uso terciario.

El edificio cuenta con unas amplias escaleras pero solo se conservan los arranques de algunos de los muros y está situado al lado de un edificio que también formaba parte de la antigua rectoral y que ya ha sido recuperado , en este caso en principio para destinarlo a vivienda, tras descartar la propiedad la apertura de una tapería.