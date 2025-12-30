Luz verde a la rehabilitación de la antigua rectoral de San Bartolomé
Tras una larga tramitación, la propiedad recibe la autorización del Concello para recuperar el inmueble de Don Filberto, muy deteriorado y que permanece vallado desde hace años
El largo proceso administrativo para recuperar la antigua casa rectoral de San Bartolomé el Viejo, situada en el número 5 de la calle Don Filiberto, empieza a encarar su recta final. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció este martes la aprobación del proyecto de modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior e Protección do Casco Antigo (Peprica), un paso técnico imprescindible que llevaba años encallado ante la necesidad de determinar exactamente la parcela en la que se iba a actuar.
El regidor explicó que ha sido necesario realizar catas arqueológicas para localizar la cimentación original y diferenciar así el edificio de la parcela de la Horta do Cura, que en su momento también formaba parte de la antigua rectoral, una finca situada en el corazón del centro histórico que no se verá afectada por la modificación del Peprica.
Este proceso, que incluyó un periodo de exposición pública y la resolución de alegaciones (la mayoría de las cuales fueron aceptadas, según refirió Fernández Lores), permitirá ahora que los propietarios soliciten la rehabilitación.
«Era necesario identificar claramente a superficie para recuperar esta vivenda», señaló Lores, quien avanzó que el expediente pasará ahora por el Pleno municipal, dado que supone un cambio en el plan del centro histórico.
El alcalde también confirmó que los propietarios son particulares (la casa rectoral no depende de la iglesia) si bien por el momento el Concello desconoce los futuros usos del edificio, que desde hace años permanece vallado , apuntalado y en un evidente estado de deterioro. En 2011 un particular solicitó licencia para acondicionar las actuales ruinas para un uso terciario.
El edificio cuenta con unas amplias escaleras pero solo se conservan los arranques de algunos de los muros y está situado al lado de un edificio que también formaba parte de la antigua rectoral y que ya ha sido recuperado , en este caso en principio para destinarlo a vivienda, tras descartar la propiedad la apertura de una tapería.
Pontevedra, referente en deporte femenino: las licencias ya superan la media gallega y estatal
La resolución de las subvenciones deportivas para el periodo 2025-2026 deja una inyección económica de 330.000 euros, un 10% más que el año anterior, para los clubes.
Basándose en un informe que calificó de «exhaustivo», Miguel Anxo Fernández Lores desgranó el impacto de estas ayudas que alcanzan a 54 clubes y a 25 modalidades deportivas diferentes. Uno de los datos más celebrados por el alcalde fue la representatividad de la mujer.
Con 2.541 licencias femeninas (el 30,2% del total), Pontevedra se sitúa notablemente por encima de la media de Galicia (25,4%) y de España (24,9%). Por lo demás, la cantera sigue siendo el pilar fundamental: el 66% de las 8.417 licencias totales corresponden a deporte de base.
Más allá de la competición, el Concello ha querido medir la «profesionalización» del sector. El informe revela que los clubes locales generan 65.000 horas de trabajo al año, con una estructura de 104 profesionales: 16 titulados universitarios, 45 técnicos y 42 monitores.
Por ello, el fomento del empleo ha contado como un 10% de la nota final para adjudicar las cuantías, valorando la estabilidad y calidad de los contratos. En cuanto al volumen de practicantes, el fútbol sigue siendo el rey con 2.647 licencias y 12 clubes. Le siguen el baloncesto (791 licencias) y atletismo (509).
