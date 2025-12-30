Homenaje en Marín a los fusilados en 1936
El paseo Alcalde Antonio Blanco de Marín será escenario mañana a partir de las 13 horas del acto organizado por la ARMH de la localidad en homenaje y recuerdo a los fusilados el 31 de diciembre de 1936. Intervendrán la presidenta de la asociación, Queta Otero, Xulio Pardellas, Uxía Lubián y Guillerme Pérez Agulla. Colaborará la asociación musical de Zeltia Acuña.
