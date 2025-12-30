Dos grandes citas con la arqueología en 2026

A mayores de los pasos adelante para la rehabilitación de sus edificios históricos, el Museo se prepara para un año de intensa actividad «a pie de tierra». La Diputación confirma que los proyectos arqueológicos de Santa Clara y A Lanzada, junto con una intervención integral en las Ruinas de Santo Domingo, marcarán la agenda de los próximos meses.

Tras alcanzar un «entendimiento cordial», señaló Rafa Domínguez, con la Dirección Xeral de Patrimonio, la Diputación espera recibir el último informe técnico tras el periodo navideño para iniciar las excavaciones en Santa Clara. Este documento posibilitará solicitar la licencia de obra al Concello e iniciar las catas.

El vicepresidente provincial aseguró que se ha decidido ampliar al máximo la excavación en el cenobio, que se convertirá en séptima sede del Museo. El objetivo es garantizar una seguridad jurídica que evite futuros bloqueos en las obras de rehabilitación y obtener una radiografía completa de la evolución histórica del recinto.

«Es una excavación importantísima que dará muchísima información sobre la historia de Pontevedra en un entorno que ha permanecido cerrado durante siglos», señaló.

Con un presupuesto que superara los 400.000 euros, las excavaciones en A Lanzada se llevarán a cabo este mismo año y buscan profundizar en un enclave único en Galicia

En la costa, el yacimiento de A Lanzada se sitúa como el otro gran objetivo de investigación histórica. Con un presupuesto que superara los 400.000 euros, según las cifras que expuso Domñinguez, las excavaciones se llevarán a cabo este mismo año y buscan profundizar en un enclave único en Galicia, donde existe constancia de actividad humana ininterrumpida durante los últimos 3.000 años, recordó el responsable provincial.

Por otra parte, la dirección del Museo también reconoció la urgencia de actuar en las Ruinas de Santo Domingo, «el monumento más visitado de la ciudad por los turistas», recordó el vicepresidente provincial. Tras las quejas el estado de conservación de algunos elementos, la Diputación ha incluido ya en sus presupuestos la redacción de un Plan Director para intervenir el antiguo convento.

Este plan director detallará cómo se llevará a cabo el mantenimiento especializado, con la retirada de aportes vegetales y la protección de las lápidas bajo criterios técnicos estrictos. También se revisará a fondo la estabilidad de los restos de la antigua iglesia y del convento dominico y se llevará a cabo una una renovación estética y funcional de la iluminación del monumento. También están previstos nuevos elementos informativos que faciliten al visitante una mejor comprensión del valor histórico del conjunto.