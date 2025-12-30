El futuro complejo deportivo de Xeve roza los 37 millones y ocupará unas 12 hectáreas

La Xunta conocerá en el primer trimestre del año la empresa que se encargará de la parcelación y obtención del suelo destinado a la construcción del futuro Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Galicia en Cernadiñas Novas, en Xeve. Se trata de uno de los primeros pasos para ejecutar un proyecto declarado de interés autonómico para potenciar y ampliar las instalaciones y servicios del actual Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) e incrementar el número de plazas. Esta ampliación se llevará a cabo en unos terrenos de más de 120.000 metros cuadrados actualmente de titularidad de los comuneros de San Andrés de Xeve y se presupuesto se cifra inicialmente en 36.832.000 euros.

El CAR se ejecutará por fases y contará, entre otras instalaciones, con una residencia pare estancias y concentraciones de deportistas y circuitos para deportes urbanos. El proyecto subraya que «habida cuenta del creciente número de deportistas de alto nivel en Galicia en diversas modalidades, se hace necesario hacer de este nuevo espacio un centro de alto rendimiento, junto con las instalaciones ya existentes en la provincia de Pontevedra, como el impulso definitivo de la preparación de nuestros deportistas más excelentes».

Se trata de disponer de instalaciones para diversas modalidades deportivas. Para ello se diseñan hasta siete pabellones para tiro olímpico, bádminton, gimnasia, atletismo, deportes de combare, skate, breaking, escalada, patinaje, tenis de mesa, esgrima, halterofilia, baloncesto, balonmano y voleibol, así como una zona exterior para BMX y BTT, junto a una residencia para concentraciones de deportistas. Además, habrá servicios complementarios como salas polivalentes y de usos múltiples, zona médica, vestuarios y almacenes.

Plano con el emplazamiento de los siete pabellones previstos junto al Lérez entre Xeve y Bora. / FdV

Para acoger las nuevas actividades deportivas «se necesita una superficie de 119.156 metros cuadrados situada al lado de las instalaciones existentes, que comprende desde el camino de acceso al norte hasta el río Lérez y el embalse de Bora por el sur. El ámbito se sitúa colindante con la carretera PO-224 (PO-531 Barro-N-541 Pontevedra), que sirve de acceso a los nuevos terrenos deportivos. Esta área de ampliación supone un incremento de la superficie destinada a equipamiento de 50.634 m² respecto al existente».

Actualmente, el CGTD es «insuficiente para los becarios, así como para los clubes y escuelas deportivas municipales usuarias. Un total de 2.100 usuarios semanales más las competiciones que se celebran en sus instalaciones. Para el presente curso académico 24-25, solicitaron plaza en el centro 267 deportistas de tecnificación más de rendimiento, de los que tan solo 160 obtuvieron plaza». Por ello, «es necesario acometer la ampliación del centro para su transformación como Centro de Alto Rendimiento».

Actualmente en el complejo Cernadiñas Novas, existen unas instalaciones deportivas dedicadas a la práctica de varias modalidades de tiro e incluso a la formación de cuerpos y fuerzas de seguridad de diferentes administraciones. La actividad se desarrolla desde finales de los años 50 y desde aquella etapa, los terrenos fueron también cambiando de titularidad, hasta que la Justicia declaró la titularidad de los terrenos de la Comunidad de Montes Vecinales de San Andrés de Xeve. En julio de 2024 se firmó un contrato de cesión de uso de este terreno para normalizar su utilización y para que los tiradores puedan seguir teniendo unas instalaciones con todas las garantías jurídicas. La comunidad de montes, además, expresó su conformidad con una futura expropiación de los terrenos, ya que estarían incluidos en el perímetro de este proyecto, que abarca el triple de superficie que esta parcela».

Según los datos de la Xunta, Galicia cuenta con más de mil quinientos deportistas gallegos reconocidos (alto nivel, alto rendimiento y rendimiento deportivo de base), de los cuales 1.116 son de alto nivel. Son más de 319.000 licencias deportivas (en 2021 esa cifra rondaba las 230.000) y una de cada cuatro licencias son de mujeres. Recuerda que el CGTD « nació en el curso 1987-88 aprovechando las instalaciones del Estadio da Xuventude y la residencia de estudiantes Atlántico de la ciudad de Pontevedra. En 2007 y en 2010, respectivamente, se incorporan a la órbita y al área de influencia deportiva del CGTD las instalaciones del Centro Deportivo Pontillón do Castro y el Centro Galego de Tecnificación de Vela en Vilagarcía, instalaciones que completan la preparación de los principales deportistas de piragüismo y vela». Desde su puesta en marcha, el centro contó con diversas secciones deportivas: bádminton, natación sincronizada, voleibol, atletismo, ciclismo, judo, lucha, natación, piragüismo, remo, taekwondo, tenis o triatlón. En la actualidad, conviven 11 secciones (atletismo, bádminton, judo, lucha, natación, piragüismo, remo, taekwondo, triatlón, vela y gimnasia) y son 13 las especialidades del mismo: atletismo lanzamientos, bádminton, judo, lucha, natación pura y aguas abiertas, natación artística, piragüismo eslalon, piragüismo aguas tranquilas, taekwondo, triatlón, vela y gimnasia.