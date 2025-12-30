Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación recibe el día 2 a los Reyes Magos

Los Magos de Oriente visitarán el Pazo Provincial el próximo viernes, día 2, en una cita abierta a todos los niños. Serán recibidos por el vicepresidente, Rafa Domínguez, alrededor de las 17 horas y en el salón de plenos recibirán a todos los pequeños que quieren entregar personalmente sus cartas. Los niños recibirán caramelos y podrán tomar rosca con chocolate, además de disfrutar de la ambientación.

