La Diputación recibe el día 2 a los Reyes Magos

Los Magos de Oriente visitarán el Pazo Provincial el próximo viernes, día 2, en una cita abierta a todos los niños. Serán recibidos por el vicepresidente, Rafa Domínguez, alrededor de las 17 horas y en el salón de plenos recibirán a todos los pequeños que quieren entregar personalmente sus cartas. Los niños recibirán caramelos y podrán tomar rosca con chocolate, además de disfrutar de la ambientación.