Concierto de la Orquesta Xove de la Sinfónica

Composiciones de Verdi, Mozart y Chaikovski integran el programa que ofrecerá la Orquesta Xove de la Sinfónica de Galicia en su concierto del próximo día 8 de enero. Tendrá lugar en el auditorio de Afundación y está organizado por la Sociedad Filarmónica en colaboración con la obra social de Abanca. Participará el clarinetista Álvaro Ferrer como solista.