Concierto de la Orquesta Xove de la Sinfónica
Composiciones de Verdi, Mozart y Chaikovski integran el programa que ofrecerá la Orquesta Xove de la Sinfónica de Galicia en su concierto del próximo día 8 de enero. Tendrá lugar en el auditorio de Afundación y está organizado por la Sociedad Filarmónica en colaboración con la obra social de Abanca. Participará el clarinetista Álvaro Ferrer como solista.
- Encuentran un hombre de 57 años calcinado en una casa de Mourente, en Pontevedra
- Construir una vivienda en Pontevedra es un 60% más caro que hace tres años
- La Escuela Naval de Marín se adaptará a las exigencias de la OTAN para recibir sus buques de guerra
- Una protectora de Pontevedra al límite: 15 perros afectados por parvovirosis y miles de euros al día para tratar de salvarlos
- Un furancho que ya recorre el mundo
- Transportes excluye a la ciudad de las nuevas medidas contra el ruido del tráfico de la AP-9
- Una vecina mucho más que centenaria
- Donde los objetos se resisten a morir