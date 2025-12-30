El centro de recuperación de la fauna de Carballedo recibió este año unos dos mil animales

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de carballedo, en Cerdedo-Cotobade, donde comprobó el estado de las obras de construcción iniciadas en noviembre de un nuevo edificio que servirá como almacén. Se trata de una nueva edificación de dos plantas y cerca de 125 metros. Además, la obra contempla el acondicionamiento de los espacios exteriores con un camino pavimentado que comunique la zona de estacionamiento con el acceso al módulo de recuperación.

Este centro recibió este año hasta 2.000 animales, de los cuales una buena parte de ellos fueron reintroducidos en su medio natural. En este sentido, la mayor parte de los animales que ingresan en las instalaciones del Centro de Recuperación de Fauna son aves que, tras recibir los cuidados pertinentes, pueden volver a vivir en libertad. Este año, más de 440 aves fueron devueltas a su hábitat.

Este centro se acondicionó en 2018, cuando finalizó una obra de más de 470.000 euros que implicó la adecuación de un edificio ya existente, de 287 metros cuadrados, en el que se realiza la recepción de los animales y la atención veterinaria, y una segunda edificación, de nueva construcción de 554 metros cuadrados para la posterior recuperación de los animales y su preparación para la devolución al medio.

La segunda fase del proyecto fue ejecutada por unos 175.000 euros y finalizó en marzo de 2020. Se centró en cubrir la necesidad de atención para la completa recuperación de dos grupos de aves, las más abundantes del centro: aves rapaces y acuáticas.