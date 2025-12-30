El área sanitaria atendió una media de mil urgencias al día desde Nochebuena

Los servicios de Urgencias del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, tanto de Atención Primaria, en los nueve Puntos de Atención Continuada, así como en estas áreas asistenciales del Complejo Hospitalario de Pontevedra y en el Hospital do Salnés, atendieron durante las pasadas fechas de Navidad, entre el miércoles 24 de diciembre hasta la primera hora de ayer lunes, un total de 5.863 asistencias, lo que arroja una media de unos mil casos diarios.

En lo que se refiere a las urgencias hospitalarias, se atendió durante este periodo navideño un total de 1.324 urgencias en sus hospitales de Pontevedra (437 en el Provincial y 887 en Montecelo) y 736 en el de O Salnés, en Vilagarcía de Arousa.

Asimismo, entre los pasados miércoles 24 de diciembre hasta primera hora de ayer, el área sanitaria atendió en sus nueve Puntos de Atención Continuada emplazados en los centros de salud de Pontevedra, Marín, Bueu, Cerdedo-Cotobade, Caldas de Reis, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, O Grove y Cambados un total de 3.803 asistencias, de las que 1.235 se asumieron en los PAC´s de Cambados y de Vilagarcía de Arousa, pertenecientes al distrito sanitario de O Salnés, y las restantes 2.568 se atendieron en otros siete puntos.

El área mantiene activo su Plan de Invierno en los campos hospitalario y de Atención Primaria, tras incrementarse gradualmente la demanda en los servicios de Urgencias en estas fechas por la aparición de cuadros de reagudización de pacientes crónicos y casos con patologías respiratorias. El Sergas explica que «este plan se basa en una estrategia asistencial diseñada por los profesionales para evitar consecuencias graves por este tipo de infecciones, mejorar la accesibilidad a Urgencias reduciendo tiempos de espera, prevenir picos de demanda asistencial y minimizar riesgos de transmisión hospitalaria».