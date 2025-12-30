Alumnos de grado y máster de la UVigo podrán realizar prácticas en el Puerto

Estudiantes degrado y máster de la Universidade de Vigo podrán participar en un Programa de Prácticas de Colaboración para acercarse al mundo laboral en el Puerto de Marín. Así se establece en un convenio de colaboración publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado y firmado hace unos días por el presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, y el rector de la UVigo, Manuel Reigosa.

Se trata de prácticas no remuneradas que se podrán realizar durante los próximos cuatro años, prorrogables por cuatro años más.

Según se detalla en el convenio, «la Autoridad Portuaria determinará en qué instalaciones dependientes del organismo se llevarán a cabo las prácticas» y la UVigo «se encargará de velar por que los estudiantes que soliciten las prácticas en el marco de las convocatorias realizadas al efecto cumplan los requisitos formativos y/o de titulación fijados en las bases de las mismas. Asimismo, gestionará todos los aspectos formales de las convocatorias de las prácticas objeto del presente convenio, de acuerdo con su normativa y procedimientos, conforme a los principios de publicidad, objetividad y concurrencia».

El Consello Social ratifica en Pontevedra el presupuesto universitario para 2026

Tras su presentación en el Claustro y su votación en el Consello de Goberno, el Consello Social de la Universidade de Vigo procedió ayer en Pontevedra a la aprobación definitiva del presupuesto de la institución académica para 2026, que asciende a la cifra récord de 251.111.612 euros, la más elevada en la historia de la UVigo. En el pleno desarrollado en la sede del Vicerrectorado del campus de Pontevedra, este órgano dio su visto bueno por asentimiento a un presupuesto que presenta un incremento de cerca de 2,7 millones, el 1,1% del total, con respeto al del ejercicio de 2025. «Creo que son unos presupuestos equilibrados», destacó el rector tras la aprobación definitiva de unas cuentas que lo llevan a mostrarse «muy optimista» respecto a que «podamos hacer muchas cosas en el año 2026».