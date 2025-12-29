La Subida á Escusa no se celebrará en 2026
Tras 25 ediciones de esta cita con el motor en Poio, la Subida á Escusa no se celebrará en 2026. La Escudería Buxa Motor Poio, organizadora de la prueba, ha descartado su celebración el próximo año por diversas razones pero no descarta recuperarla si se dan las condiciones para ello. Ya no figura en el calendario de la Federación Galega de Automobilismo aprobado hace unos días en asamblea
