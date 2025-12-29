La reforma de la calle Luís Seoane abre una batería de adjudicaciones pendientes por 12 millones de euros

En octubre pasado el Concello puso en marcha una amplia batería de proyectos de reforma urbana y mejoras en el municipio que rondaba los 12,5 millones de euros. Dos meses después, el gobierno local ya ha adjudicado la primera de estas actuaciones, la remodelación de la calle Luís Seoane, entre Josefina Arruti y la avenida de Vigo, y ultima la elección de las empresas para siete proyectos más, entre ellos el asfaltado integral de las calles y vías municipales (5,5 millones), la reforma de Casimiro Gómez, As Pereiras y Outeiro en Lérez, así como el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro, todo ello por 5,3 millones, la nueva iluminación de la zona norte de la ciudad (2,3 millones) o la senda peatonal entre l Xunqueira da Gándara (marismas de Alba) y el parque forestal de Monte Tomba, por 180.000 euros más.

A todo ello se deben unir tres obras ya adjudicadas en las últimas semanas y pendientes de inicio: la renaturalización del río de Os Gafos en Campolongo, el nuevo pabellón de Monte Porreiro y el parque de la pasarela sobre el tren en Doce de Novembro, que suman en conjunto otros doce millones.

En el caso de Luis Seoane, adjudicado a Construcciones Vale por 331.000 euros, se trata de un proyecto de mejora de la accesibilidad para «transformar una vía con problemas de estacionamiento y accesibilidad en un espacio de convivencia de alta calidad urbana. El proyecto busca resolver los diferentes problemas detectados en la calle, como el excesivo número de vehículos mal estacionados y el mínimo espacio peatonal», según el gobierno local.

Se prevé la instalación de una plataforma única, incluyendo dos pasarelas de 80 centímetros para sortear el desnivel. Entre las mejoras urbanísticas, se incluye la renovación de los servicios de pluviales y abastecimiento, la instalación de nuevo mobiliario urbano y nueva iluminación. Se incluye también un jardín vertical que contará con diez tipos de flores y habrá iluminación led en el suelo para favorecer que no haya sombras.

Una de las actuaciones más esperadas es la de Rosalía de Castro, dentro del proyecto del vial de Mollavao, tras años de trámites. El Concello estudia seis ofertas para un plan de 3,7 millones que pretende humanizar la calle con el desvío del tráfico de entrada hacia la avenida de Marín El objetivo es liberando Rosalía de Castro del tráfico de entrada y su integración urbana, además de rehabilitar el «solar de los circos», donde se localiza el vial de Mollavao. Este nuevo acceso constituye un enlace transversal de aproximadamente 100 metros de longitud entre la avenida de Marín (PO-12) y la calle Rosalía de Castro (antigua PO-546). Será de dos carriles con sentido de doble de circulación. Tendrá dos glorietas: una glorieta en la avenida de Marín y otra en Rosalía de Castro.

La segunda parte de la actuación se centra en la reurbanización de Rosalía de Castro (entre Manuel del Palacio y el puente del ferrocarril al puerto). Llevará aceras de ancho mínimo de 2 metros, alcanzando en la mayor parte del recorrido los 2,5-3 metros. El proyecto incluye pasos de peatones elevados, la renovación integral de todos los servicios municipales (abastecimiento, saneamiento y alumbrado), mobiliario y jardinería. Además, se crearán dos zonas de coexistencia, una de ellas delante de la plaza de Mollavao y la otra frente al colegio Juan Sebastián Elcano.

Por su parte, el proyecto de renovación de las instalaciones de iluminación pública en el casco urbano (zona norte-este) suma dos ofertas e incluye también el ámbito de O Pino. Son 2.320.991,19 euros y consiste en la renovación de 2.304 luminaria, con un plazo de ejecución de seis meses. La renovación sustituirá las actuales luces por otras de tecnología led y el cambio de 39 cuadros de mando y protección, la instalación de módulos de telegestión en dos de ellos, la limpieza de las columnas y el saneado y pintado de los báculos. Una vez ejecutado este proyecto, el municipio tendrá el 83% de todas las 24.000 luminarias públicas cambiadas a led.

También está pendiente de adjudicación, con tres ofertas, el mantenimiento de las fuentes ornamentales urbanas durante los próximos cuatro años.

Cinco empresas optan a las obras en Casimiro Gómez por 1,1 millones

Cinco empresas optan a la reforma de Casimiro Gómez, que acumula años sin actuaciones y presenta un notable deterioro Se destinan 1,1 millones a actuar en 185 metros con la eliminación de barreras arquitectónicas, creación de itinerarios peatonales accesibles, instalación de aceras de 2 metros de ancho y pasos de peatones elevados, colocación de pavimento podotáctil diferenciado, habilitación de zonas de descanso y nuevo mobiliario urbano público. y cambio de los servicios, además de instalar bancos, papeleras y aparcabicis y plantar arbolado. El tráfico mantendrá la dirección y el sentido actual, que es de doble dirección en algunas zonas y de dirección única en otras.La obra en la Rúa das Pereiras, que une Pedra do Lagarto con la PO-542, ha recibido ofertas de EC Casas y Covsa. Está prevista una canalización de pluviales, dando lugar a una mejora de la estructura de los firmes y de la accesibilidad en una superficie de 495 metros lineales, que cuenta con una inversión de 227.447 euros y un plazo de cuatro meses. Para su ejecución fue necesaria la autorización de la Xunta para la conexión con la PO-542, permiso ya recibido.