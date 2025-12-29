Nuevos cursos técnicos de la Rede SmartPeme+
La Rede SmartPeme+ de la Diputación de Pontevedra ha organizado para esta última semana del año dos nuevos cursos de capacitación tecnológica que se celebran hoy y mañana. se abordan diversas cuestiones como la construcción de una marca personal o las estrategias de contenido en Instagram., entre otros.
