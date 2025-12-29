El Museo de Pontevedra prevé reabrir en tres años sus edificios centrales

Tras más de una década de silencio, salas clausuradas y una fase de interinidad que parecía no tener fin, las sedes fundacionales del Museo, en la plaza de A Leña, se preparan para reabrir en el plazo máximo de 3 años. El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, y la directora del Museo, Ángeles Tilve, han anunciado este lunes que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ha emitido la resolución favorable para la reforma de los edificios Castro Monteagudo y García Flórez.

La autorización de la Xunta es, en palabras de Domínguez, el "aval técnico definitivo" que garantiza que la intervención respeta la máxima protección patrimonial de estos Bienes de Interés Cultural (BIC). Tras dos intentos fallidos en la anterior legislatura por "falta de rigor técnico", criticó el vicepresidente provincial, el proyecto recibe el visto bueno después de siete meses de análisis pormenorizado por parte de los técnicos de la administración autonómica.

La hoja de ruta para la reapertura está ya trazada, señaló Domínguez, aunque sujeta a los plazos administrativos de licitación y obra. Lo más inmediato, en las próximas 6 a 8 semanas según el calendario que maneja la Diputación, será que el equipo redactor incorpore las sugerencias de Patrimonio, desde las catas arqueológicas a realizar a matizaciones en el acabado previsto de las fachadas, en una de las cuales “se rebajará la intensidad de la cal”, avanzó el responsable provincial.

En todo caso, los edificios recuperarán ese exterior encalado que tenían en origen, al igual que se hizo en su momento en otros inmuebles públicos significativos del centro histórico, como el Teatro Principal. Se trata de condicionantes técnicos “que asumimos con toda normalidad”, indicó Domínguez, habituales en edificios declarados BIC y que no suponen atrasos.

Seguirá en el primer trimestre de 2026 la solicitud de la licencia de obra al Concello de Pontevedra para a continuación licitar la rehabilitación, un paso que se prolongará entre 3 y 6 meses. Así, Rafa Domínguez prevé que a finales del próximo año o principios de 2027 se adjudique el proyecto y las máquinas empiecen a trabajar sobre el terreno.

El objetivo, siempre según la hoja de ruta presentada esta mañana, es que “en el horizonte de 2028 o principios de 2029” los edificios estén rehabilitados y abiertos al público.

El presupuesto estimado para esta transformación se sitúa en torno a los 12 millones de euros, una cifra ajustada a la complejidad de la obra y a un escenario en donde las partidas de mano de obra y materiales han crecido un 60% en tres años.

Dentro del nuevo discurso expositivo se recuperará la cámara de oficiales de la fragata Numancia. "Es un elemento que, tras once años, nos siguen preguntando desde fuera de Pontevedra", admitió la directora, Ángeles Tilve

La gran novedad arquitectónica del proyecto es la conexión por el sótano de ambos edificios. Esta infraestructura permitirá crear un recorrido museístico único y coherente, convirtiendo dos inmuebles antes estancos en una sola unidad funcional. Además, se resolverán los graves problemas de accesibilidad y seguridad que arrastraban las sedes desde antes de su cierre en 2014. "No buscamos transformar el patrimonio, sino cuidarlo y adaptarlo al siglo XXI", subrayó el vicepresidente.

Este cierre de los edificios centrales de la institución dejó en los almacenes gran parte de la memoria cultural y también emocional de la Boa Vila. La directora del Museo, Ángeles Tilve, ha confirmado que la reapertura servirá para recuperar el "carácter local" y el origen fundacional de la institución.

También anunció la recuperación de la cámara de oficiales de la fragata Numancia. Este elemento emblemático, que estuvo en el aire en planes anteriores, se mantendrá y restaurará como una de las paradas clave en las sedes centrales. "Es un elemento que, tras once años, nos siguen preguntando desde fuera de Pontevedra", admitió la directora.

Por otra parte, los edificios de A Leña (García Flórez y Castro Monteagudo) contarán con nuevo discurso expositivo, ya evaluado por el equipo técnico, buscando la coherencia entre todas las sedes. En estos inmuebles centrales se recuperarán las colecciones emblemáticas y el espíritu fundacional vinculado a la ciudad.

Por su parte, en los edificios Castelao, Sarmiento y Santa Clara se repartirá el resto de la riquísima colección del buque insignia de la cultura de la provincia bajo un hilo conductor lógico que permita al visitante recorrer la historia de Pontevedra y su patrimonio de forma fluida, explicó Ángeles Tilve.