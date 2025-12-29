Muface Sí entrega más de 15.000 firmas en Pontevedra para reclamar una atención «digna y equitativa»

La plataforma Muface Sí, integrada por usuarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), registró este lunes en la sede de la mutua en la ciudad más de 15.000 firmas recogidas a nivel nacional para denunciar el deterioro de la atención sanitaria y reclamar medidas urgentes que garanticen una asistencia «digna, equitativa y segura». La portavoz estatal de la plataforma, María Jesús Garrido, explicó que las firmas proceden tanto de recogidas físicas como de la campaña digital a través de la web change.org.

Los firmantes alertan de una pérdida «progresiva y real» de prestaciones desde la entrada en vigor del nuevo concierto sanitario, aprobado el pasado mes de mayo. Según los portavoces de la plataforma, esta situación se traduce en la reducción de los cuadros médicos, la desaparición de especialistas y el aumento de las listas de espera, además de la cancelación de consultas y operaciones.

Entre las principales reivindicaciones figura la eliminación del copago farmacéutico tras la jubilación, que obliga a los mutualistas a asumir el 30 % del coste de los medicamentos. A juicio de los afectados, este sistema penaliza especialmente a las personas mayores, en una etapa en la que disminuyen los ingresos y aumentan las necesidades médicas. Recuerdan que en la Seguridad Social, en condiciones equivalentes, dicho copago no se aplica por lo que entienden que no están reclamando un privilegio, «sino igualdad y equidad sanitaria», subrayan.

Otra de las principales demandas es el derecho a acceder al servicio público de emergencias 112 tanto en situaciones de urgencia vital como en aquellas que no lo son, sin tener que asumir el coste del servicio. La plataforma pone el foco en los horarios en los que los centros de salud permanecen cerrados y advierte de que la actual situación genera inseguridad sanitaria y desigualdad territorial.

«El 112 es un número único y universal y debe poder utilizarse sin miedo a recibir después facturas desmesuradas», defendió Garrido. En este sentido, reclaman que se garantice la atención urgente las 24 horas del día cuando el desplazamiento en vehículo particular supere los 10 kilómetros, tanto en zonas rurales como urbanas, y que el 112 esté plenamente integrado con la asistencia sanitaria de Muface. Según denuncian, la falta de coordinación actual provoca «retrasos, confusión y desprotección» de los mutualistas.

Por último, la plataforma exige a la Administración un mayor control sobre la ejecución del concierto sanitario, ante lo que consideran «incumplimientos reiterados», y pide que cualquier modificación del modelo se realice de forma planificada y transparente, evitando dejar desprotegidos a los beneficiarios de la mutualidad.