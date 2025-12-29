Un incendio de madrugada causa daños en una vivienda de Poio
Ocurrió en la parroquia de San Xoán y no hubo heridos
N. D.
Pontevedra
Un incendio declarado de madrugada en una vivienda de Poio ha casado diversos daños en su interior pero sin que se hayan registrado heridos, según informan el 112 y la agrupación de Protección Civil de Poio.
El suceso se registró sobre las 5.00 horas en una casa del lugar de Casal, en la parroquia de San Xoan y algunas fuentes apuntan a que se concentró en la buhardilla de la vivienda unifamiliar, donde se quemaron diversos enseres, solo con daños materiales pero sin personas lesionadas.
Además de Protección Civil de Poio acudieron efectivos de los bomberos Sanxenxo y Ribadumia, de la Guardia civil y del 061.
- Encuentran un hombre de 57 años calcinado en una casa de Mourente, en Pontevedra
- Construir una vivienda en Pontevedra es un 60% más caro que hace tres años
- La Escuela Naval de Marín se adaptará a las exigencias de la OTAN para recibir sus buques de guerra
- Una protectora de Pontevedra al límite: 15 perros afectados por parvovirosis y miles de euros al día para tratar de salvarlos
- Un furancho que ya recorre el mundo
- Transportes excluye a la ciudad de las nuevas medidas contra el ruido del tráfico de la AP-9
- Donde los objetos se resisten a morir
- Doce horas más para la cuenta atrás en Sanxenxo