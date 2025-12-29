Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio de madrugada causa daños en una vivienda de Poio

Ocurrió en la parroquia de San Xoán y no hubo heridos

Vehículos de emergencias en el lugar

N. D.

Pontevedra

Un incendio declarado de madrugada en una vivienda de Poio ha casado diversos daños en su interior pero sin que se hayan registrado heridos, según informan el 112 y la agrupación de Protección Civil de Poio.

El suceso se registró sobre las 5.00 horas en una casa del lugar de Casal, en la parroquia de San Xoan y algunas fuentes apuntan a que se concentró en la buhardilla de la vivienda unifamiliar, donde se quemaron diversos enseres, solo con daños materiales pero sin personas lesionadas.

Además de Protección Civil de Poio acudieron efectivos de los bomberos Sanxenxo y Ribadumia, de la Guardia civil y del 061.

