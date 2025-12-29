Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro de exalumnos del Sagrado Corazón

El colegio Sagrado Corazón de Jesús de Pontevedra acoge hoy un reencuentro navideño de exalumnos nacidos antes de 2000. La cita, de 1100 a 13.30 horas incluye una recepción de bienvenida, una exposición de fotografías históricas, visita alas instalaciones y un pincho final.

