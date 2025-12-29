El ‘Elcano’ prepara su 98 crucero de instrucción

El buque escuela de la Armada ‘Juan Sebastián de Elcano’ ha abandonado el astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz) tras completar su varada anual y ha salido a pruebas de mar, paso previo al crucero de instrucción que arrancará en enero con una nueva promoción de guardiamarinas de la Escuela Naval a bordo. Seré el crucero número 98, que concluirá en Marín en julio.